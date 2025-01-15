Civilization 7 introduit des récompenses cosmétiques et des mementos pour enrichir l'expérience des joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2025 à 16h05
À quelques semaines de son lancement, Civilization 7 a révélé de nouvelles fonctionnalités qui plairont aux joueurs.
Civilization 7 introduit des récompenses cosmétiques et des mementos pour enrichir l'expérience des joueurs
Avec la sortie de Civilization 7 prévue pour le 11 février, les développeurs continuent de révéler de nouvelles fonctionnalités à travers leurs journaux de développement. Le dernier en date met en lumière des systèmes inédits, conçus pour récompenser les joueurs sur plusieurs parties et leur offrir des moyens de personnaliser davantage leur expérience.

Un système de progression pour enrichir les parties

L'un des ajouts majeurs est le Legend System, qui introduit des Paths, une sorte de journal de quêtes permettant de suivre les progrès des joueurs. Ces voies, divisées en Foundation Paths et Legend Paths, encouragent les joueurs à relever des défis variés, comme jouer avec un leader spécifique ou accomplir des jalons uniques, tels que découvrir l'électricité en incarnant Benjamin Franklin.
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Ces quêtes ne se limitent pas à une seule sauvegarde, transformant les longues campagnes en actes plus digestes tout en proposant des objectifs clairs et gratifiants.

Cosmétiques et mementos : des récompenses pour tous les styles de jeu

Civilization 7 introduit deux types principaux de récompenses pour couronner les joueurs :
  • Cosmetic Collectibles : Ces éléments permettent de personnaliser une Player Card, une carte de profil visible dans les menus principaux et les lobbies multijoueur. Les joueurs pourront y afficher leurs badges, bannières et titres obtenus, mettant en valeur leurs exploits auprès de la communauté.
  • Mementos : Contrairement aux Collectibles purement décoratifs, ces équipements interactifs offrent des bonus en jeu. Chaque leader pourra en équiper deux, parmi plus de 100 options déblocables, apportant des avantages stratégiques selon les choix du joueur.
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Ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre chaque partie unique tout en offrant une progression sur le long terme. Les Cosmetic Collectibles permettent de garder une trace visuelle des réussites, tandis que les Mementos apportent un impact direct sur le gameplay.

Les joueurs avides de découvrir ces nouveautés et de personnaliser leurs parties pourront plonger dans Civilization 7 dès le 11 février, avec ces fonctionnalités au cœur de l'expérience, sur PC (découvrir les configurations PC), PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Vous pouvez l'obtenir, déjà, à moindre coût chez notre partenaire Instant Gaming sur :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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