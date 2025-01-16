Civilization 7 : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 janvier 2025 à 12h33
Retrouvez le détail des différentes éditions de Civilization 7, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour la sortie du jeu de stratégie.
Civilization 7 : Différentes éditions, précommande et prix
9 ans après la sortie de Civilization VI, un nouvel épisode arrive, avec de nouvelles fonctionnalités et une pléthore d'améliorations, pour pousser l'expérience et séduire un maximum de joueurs. C'est pourquoi le titre va attirer lors de sa sortie, et certains se posent même la question de savoir quelle est la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Voici tous les éléments pour prendre votre décision, puisque nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions de Civilization 7.

Différentes éditions de Civilization 7

Avantages Standard Deluxe Fondateurs
Civilization 7 Oui Oui Oui
Accès anticipé de 5 jours  Non Oui Oui
Pack Tecumseh et Chaouanons Non Oui Oui
Collection Carrefours du monde (1) Non Oui Oui
Le pack Contenu Deluxe Non Oui Oui
Collection Droit de régner (2)  Non Non Oui
Le Pack de contenu Fondateurs Non Non Oui

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

1 Comprend le contenu post-lancement avec 2 nouveaux dirigeants, 4 nouvelles civilisations, 4 nouvelles merveilles naturelles, un bonus cosmétique spécial et bien plus encore !

2 Comprend le contenu post-lancement avec 2 nouveaux dirigeants, 4 nouvelles civilisations, 4 nouvelles merveilles, un bonus cosmétique spécial et bien plus encore !

Notez enfin qu'il existe une version physique collector, vendue pour a somme de 331,54 €. Elle comprend les éléments suivants : 
  • Horloge décorative « Le temps qui passe »
  • Figurine éclaireur
  • Pins Logo
  • Pièce défi
  • Cartes postales Civilization
  • Impression d'art de haute qualité
civ7-edition-collector
Vous pouvez tenter de l'obtenir via le site officiel.

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, il n'y en a qu'un pour l'édition de base, puisqu'il est compris dans les deux autres versions. Il s'agit du Pack Tecumseh et Chaouanons. Il faut pour cela acheter Civilization VII avant le 11 février.

Prix des différentes éditions de Civilization 7

Le prix de vente des éditions de Civilization 7 correspond aux prix de jeu de ce standing de ces dernières années. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 69,99 €
    • PlayStation et Xbox → 69,99 €
    • Nintendo Switch → 59,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 99,99 €
    • PlayStation et Xbox → 99,99 €
    • Nintendo Switch → 89,99 €
  • Édition Fondateurs
    • PC → 129,99 €
    • PlayStation et Xbox → 129,99 €
    • Nintendo Switch → 119,99 €

Où précommander Civilization 7 ?

Civilization 7 peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Rendez-vous donc le 11 février au plus tard pour découvrir Civilization 7 sur les différentes plateformes. Et si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
  • PC
    • Édition Standard → 24,99 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 35,99 € au lieu de 100 €, soit 64 % de réduction.
    • Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale
Civilization VII 25 juin 2026

Civilization VII : Firaxis déploie une grosse mise à jour, mais un DLC à 30€ fait déjà scandale

Firaxis déploie la mise à jour 1.4.1 pour Civilization 7, apportant des cartes inédites, le retour du multijoueur local et une refonte du système de bonheur. Mais le lancement simultané du DLC Brush and Blade suscite déjà une vive grogne tarifaire au sein de la communauté.
Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs
Civilization VII 07 mai 2026

Civilization 7 déploie enfin la fonctionnalité la plus attendue par les joueurs

Firaxis Games annonce l'arrivée imminente de « L'épreuve du temps », une mise à jour massive pour Civilization 7. Prévue pour le 19 mai, elle réintroduit la possibilité de conserver une seule civilisation tout au long de la partie, tout en repensant entièrement les conditions de victoire.
Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement
Civilization VII 28 octobre 2025

Civilization 7 : Firaxis prépare enfin l'une des fonctions les plus demandées depuis le lancement

Les joueurs de Civilization 7 pourront bientôt diriger une seule civilisation du début à la fin d'une partie. Une évolution majeure en préparation, actuellement testée par Firaxis.

commentaire (0)