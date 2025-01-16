Civilization 7 : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Civilization 7, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour la sortie du jeu de stratégie.
9 ans après la sortie de Civilization VI
, un nouvel épisode arrive, avec de nouvelles fonctionnalités et une pléthore d'améliorations, pour pousser l'expérience et séduire un maximum de joueurs. C'est pourquoi le titre va attirer lors de sa sortie, et certains se posent même la question de savoir quelle est la meilleure édition à acheter, que ce soit en termes de contenu ou de « rapport qualité-prix ». Voici tous les éléments pour prendre votre décision, puisque nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions de Civilization 7
.
Différentes éditions de Civilization 7
1 Comprend le contenu post-lancement avec 2 nouveaux dirigeants, 4 nouvelles civilisations, 4 nouvelles merveilles naturelles, un bonus cosmétique spécial et bien plus encore !2 Comprend le contenu post-lancement avec 2 nouveaux dirigeants, 4 nouvelles civilisations, 4 nouvelles merveilles, un bonus cosmétique spécial et bien plus encore !
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Fondateurs
|Civilization 7
|Oui
|Oui
|Oui
|Accès anticipé de 5 jours
|Non
|Oui
|Oui
|Pack Tecumseh et Chaouanons
|Non
|Oui
|Oui
|Collection Carrefours du monde (1)
|Non
|Oui
|Oui
|Le pack Contenu Deluxe
|Non
|Oui
|Oui
|Collection Droit de régner (2)
|Non
|Non
|Oui
|Le Pack de contenu Fondateurs
|Non
|Non
|Oui
Notez enfin qu'il existe une version physique collector, vendue pour a somme de 331,54 €. Elle comprend les éléments suivants :
- Horloge décorative « Le temps qui passe »
- Figurine éclaireur
- Pins Logo
- Pièce défi
- Cartes postales Civilization
- Impression d'art de haute qualité
Vous pouvez tenter de l'obtenir via le site officiel
.
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, il n'y en a qu'un pour l'édition de base, puisqu'il est compris dans les deux autres versions. Il s'agit du Pack Tecumseh et Chaouanons. Il faut pour cela acheter Civilization VII avant le 11 février.
Prix des différentes éditions de Civilization 7
Le prix de vente des éditions de Civilization 7 correspond aux prix de jeu de ce standing de ces dernières années. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 69,99 €
- PlayStation et Xbox → 69,99 €
- Nintendo Switch → 59,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 99,99 €
- PlayStation et Xbox → 99,99 €
- Nintendo Switch → 89,99 €
- Édition Fondateurs
- PC → 129,99 €
- PlayStation et Xbox → 129,99 €
- Nintendo Switch → 119,99 €
Où précommander Civilization 7 ?
Civilization 7
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Rendez-vous donc le 11 février au plus tard pour découvrir Civilization 7
sur les différentes plateformes. Et si vous souhaitez l'obtenir à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur :
- PC
- Édition Standard → 24,99 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
- Édition Deluxe → 35,99 € au lieu de 100 €, soit 64 % de réduction.
- Édition Fondateur → 66,99 € au lieu de 130 €, soit 48 % de réduction.
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