Call of Duty: Warzone : Verdansk devrait disparaître définitivement

BREAKING: The next Warzone map will completely replace Verdansk and will take us to WW2. It's scheduled to launch on Call of Duty 2021's release date. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 13, 2021

Selon les dernières rumeurs et informations qui entourent, le titre dedevrait se dévoiler à la date du 19 août . Néanmoins, nous ne savons toujours pas sous quelle forme, ni de quelle manière, mais tout porte à croire qu'il pourrait s'inviter dans le battle royale Par ailleurs, comme l'avait annoncélors de l'officialisation de Call of Duty: Black Ops Cold War , Vanguard sera lié à Warzone, et permettra, selon(journaliste che DualShockers), de lui donner à second souffle. D'après ses dires, le battle royale devrait voir disparaître définitivement la ville de Verdansk pour laisser place à une toute nouvelle carte qui amènera les joueurs en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Si ces informations venaient à s'avérer dans les jours à venir, certaines questions méritent d'être posées, comme l'avenir deet de. De quelle façon les deux titres resteront malgré tous liés ensemble ?n'avait pas hésité lors de son bilan financier à donner quelques informations concrètes sur le prochain titre de la licence, et avait alors déclaré que Vanguard apportera au battle royale sa plus grosse mise à jour jusqu'à présent.Enfin, nous vous rappelons quetrouvera son intrigue durant la Seconde Guerre mondiale, et une carte bien connue des joueurs de Call of Duty: WWII devrait faire son grand retour, celle de London Docks Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à la date du 19 août pour espérer assister à la révélation de Call of Duty: Vanguard