Warzone : Le retour de Verdansk confirmé, découvrez les lieux de cette carte culte

Après plus de trois ans d'attente, Call of Duty: Warzone s'apprête à accueillir à nouveau la mythique carte de Verdansk, qui avait marqué son lancement en 2020. Activision vient de révéler la tac-map officielle, confirmant le retour très attendu de lieux emblématiques comme Superstore, Downtown ou encore Stadium. Préparez-vous à redécouvrir ce terrain culte dès le lancement de la saison 3, prévu pour le 3 avril prochain.

Verdansk revient aux sources : la carte détaillée dévoilée

Le supermarché, le paradis des duels rapprochés.

Downtown, cœur urbain aux affrontements intenses.

Le stade, dont le toit restera fermé comme lors des premières saisons.

L'aéroport, la mine de sel, l'hôpital et bien d'autres lieux incontournables seront également au rendez-vous.

RUN IT BACK 😤 Where we droppin'?#VerdanskReturns on April 3rd 🔥 pic.twitter.com/MB9tEdKaEK — Call of Duty (@CallofDuty) March 21, 2025

Une carte évolutive pour fidéliser les joueurs ?

Des armes emblématiques pour accompagner le retour

Verdansk, un pari décisif pour l'avenir de Warzone

Activision a officiellement levé le voile sur la tac-map de Verdansk, publiée directement sur Twitter. Cette révélation permet enfin de mettre fin aux nombreuses rumeurs sur la version exacte qui ferait son retour dans Warzone.Les fans de la première heure seront ravis : les lieux iconiques qui ont marqué les débuts du Battle Royale seront tous présents :Si l'on sait désormais que la structure de la carte restera fidèle à ses débuts, les détails intérieurs de certains lieux comme le Stadium restent encore mystérieux.Alors que de nombreux jeux-service, à l'image de Fortnite OG, ont opté pour un retour permanent à leur carte d'origine, Call of Duty pourrait suivre cette tendance. Selon le célèbre leaker, Activision aurait prévu de continuer à faire évoluer Verdansk tout au long des saisons de, et même au-delà, afin de garder les joueurs engagés sur le long terme.Cette stratégie ferait sens, considérant que Verdansk reste, pour beaucoup, la carte la plus marquante de l'histoire de Warzone.Si Activision reste encore discret sur les détails de la saison 3, une récente vidéo a révélé subtilement le retour potentiel de certaines armes phares du reboot de Modern Warfare, notamment Grau, 5.56 Kilo et AMAX. Ces armes, extrêmement populaires à l'époque de Verdansk, pourraient ainsi renforcer la nostalgie ambiante. De plus, certains opérateurs emblématiques, comme la controversée skin Roze, seraient également pressentis pour faire leur retour, selon des leaks récents.En ramenant Verdansk, Activision tente clairement de raviver la flamme d'une communauté qui n'a jamais oublié son terrain de jeu préféré. Après le passage mitigé par Caldera et la timide amélioration apportée par Al Mazrah et Urzikstan, le retour aux sources apparaît comme une nécessité absolue pour reconquérir son public.Reste à savoir si Verdansk saura séduire durablement, mais une chose est sûre :, et des millions de joueurs seront au rendez-vous pour ce retour en grande pompe.