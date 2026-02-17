Call of Duty: Warzone : Il vous reste peu de temps pour profiter de la version mobile du titre

Le couperet est tombé : les serveurs de Call of Duty: Warzone Mobile vont être définitivement fermés dans quelques semaines.
Lancé le 21 mars 2024 sur les appareils iOS et Android, Call of Duty: Warzone Mobile permettait aux joueurs sur smartphones et tablettes de profiter du mode de jeu le plus populaire de l'opus Modern Warfare sorti en 2020.
Cependant, le titre était sur la sellette depuis mai 2025
avec le retrait de l'application des différents stores et l'impossibilité d'acheter des points CoD
ou des passes de combat. En règle générale, une telle décision s'accompagne de l'arrêt total du jeu. Le 17 février 2026, Activision a partagé un communiqué annonçant officiellement la date de fermeture des serveurs du jeu.
L'arrêt définitif de Call of Duty: Warzone mobile prévu dans deux mois
Call of Duty: Warzone Mobile sera injouable à partir du 17 avril 2026
, dans deux mois à compter d'aujourd'hui. Cependant, les joueurs possédant encore l'application ou un compte actif peuvent continuer de profiter du titre jusqu'à cette date. L'éditeur recommande d'ailleurs aux joueurs possédant des points CoD sur l'application de les dépenser dans le laps de temps restant
car aucun remboursement ne sera proposé, notamment après l'arrêt complet du jeu. À noter que toutes celles et ceux qui possèdent un compte Activision conserveront leur progression et profiteront du contenu débloqué sur les autres versions du jeu.
Un jeu qui n'a pas répondu aux attentes d'Activision malgré son succès sur les autres supports
Le communiqué précise que « Bien que nous soyons fiers d'avoir réussi à adapter Call of Duty®: Warzone™ sur mobile de manière authentique, le jeu n'a malheureusement pas répondu à nos attentes auprès des joueurs mobiles, contrairement à ce qui a été le cas auprès des joueurs sur PC et console ».
Si la version mobile va définitivement disparaitre, Call of Duty: Warzone
reste jouable sur consoles et PC. Enfin, il est toujours possible de jouer sur smartphones et tablettes à Call of Duty: Mobile, un autre titre dérivé de la saga principale.
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