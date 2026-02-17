Call of Duty: Warzone : Il vous reste peu de temps pour profiter de la version mobile du titre

Warzone : Le retour de Verdansk confirmé, découvrez les lieux de cette carte culte

Après plus de trois ans d'attente, Call of Duty: Warzone s'apprête à accueillir à nouveau la mythique carte de Verdansk, qui avait marqué son lancement en 2020. Activision vient de révéler la tac-map officielle, confirmant le retour très attendu de lieux emblématiques comme Superstore, Downtown ou encore Stadium. Préparez-vous à redécouvrir ce terrain culte dès le lancement de la saison 3, prévu pour le 3 avril prochain.