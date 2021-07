Call of Duty: Warzone : Des avions devraient débarquer, peut-être pour la révélation de Vanguard ?

Call of Duty 2021 (Vanguard) bientôt révélé dans Warzone ?

UPDATE



Apparently, an 'Invert Vertical Look' option was added to the game with S4 confirming that Planes will be integrated into the game like other reputable sources leaked.



They could just be in the files for Payload for testing!



(Image: @trap514mtl) https://t.co/QPCsnEdM0c pic.twitter.com/14IjflFYpA — Zesty - News & Leaks (@ZestyCODLeaks) July 12, 2021

MAJOR EVENT COMING SOON



I've actually known about this for a while now, but I felt like I didn't have enough for a post.



There is a NEW major event coming called 'X2' that will feature the 'Armoured Train' and 'Ambushes'.



BOCW's Reveal Event was 'x1_fin'



+ pic.twitter.com/WrEpvwM8Ez — Zesty - News & Leaks (@ZestyCODLeaks) April 26, 2021

Bien qu'il ne s'agisse pour le moment que d'une rumeur, il semblerait que, et ce dans le but de, dont nous attendons toutes et tous l'officialisation.Cette fuite provient de l'insider ZestyCODLeaks , ce dernier ayant révélé sur Twitter l'arrivée prochaine de plusieurs avions dans le battle royale. Pour appuyer ses dires, le leaker a dévoilé des captures d'écran laissant apparaître certains fichiers, dont un nommé « PLANE_VEHICLE ». Avec la découverte de ces derniers,a tout de même déclaré qu'il pourrait s'agir d'avions dirigés par des IA et non des véhicules pouvant être pilotés par des joueurs.Toutefois, dans un second tweet, l'insider a révélé une nouvelle option apparaissant dans les paramètres de, celle-ci permettant d'inverser la vue verticale, avec « avion uniquement », toujours dans cette même option.Plusieurs joueurs ont indiqué qu'il pouvait s'agir très certainement de, ou bien d'un événement révélant ainsi le prochain titre directement dans le battle royale.Néanmoins, à l'heure actuelle,, mais ces fuites peuvent laisser penser que quelque chose se prépare tout de même.Pour rappel,, avec son propre événement. De ce fait, il est fort probable qu'décide d'opérer de la même manière pour Vanguard.Enfin,avait révélé précédemment qu'un événement majeur devrait bientôt avoir lieu dans Warzone. L'auteur de la fuite avait dévoilé les informations en se fondant sur des fichiers du jeu, ces derniers s'intitulant « X2 », tout en rappelant que ceux concernant la révélation des'intitulaient « X1 ».Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir concernant cet événement spécial, avec, nous l'espérons, l'officialisation de Call of Duty: Vanguard