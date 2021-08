Call of Duty: Vanguard fera son apparition lors de l'ouverture de la gamescom 2021

Don't miss the world premiere first playthrough of a level from @callofduty #Vanguard during @gamescom Opening Night Live, with special guests Laura Bailey (@LauraBaileyVO) and @SHGames



Wednesday, August 25 at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CESThttps://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/2VhHj0goFa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2021

Très attendu par les joueurs,a fait son apparition pour la première fois lors de l'événement spécial qui a eu lieu dans Call of Duty: Warzone le 19 août dernier.Bien que nous en sachions dorénavant un peu plus sur le nouveau titre de, avec notamment l'annonce d'un mode Zombies mais aussi la présence de 20 cartes jouables dans le multijoueur dès la parution du titre,, présentateur des Game Awards et de la, a annoncé une bonne nouvelle. Sur les réseaux sociaux, il a en effet déclaré queS'il n'a pas donné plus de détails, cette présentation aura lieu lors de l'ouverture de la, qui comprendra plusieurs annonces et mises à jour pour plus de trente jeux, dontSelon la publication du présentateur, le niveau de la campagne présenté sera joué en première mondiale, en compagnie deet les développeurs deen tant qu'invités spéciaux. Pour découvrir ce dernier, rendez-vous le mercredi 25 août à 20h (heure française).Pour rappel, Call of Duty: Vanguard sera disponible le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, et proposera dans un premier temps une bêta ouverte pour les joueurs PlayStation, puis pour les joueurs PC et Xbox. Vous pouvez également retrouver les différents participants de lajuste ici