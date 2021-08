Call of Duty: Vanguard proposera bien un mode Zombies

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce 19 août, nous avons eu le droit aux premières images officielles de, avec quelques informations non négligeables. En plus de préciser son contexte, nous plongeant en pleine Seconde Guerre mondiale, et ce, sur plusieurs fronts, un mode campagne a aussi été officialisé, pour tous les amateurs des histoires contées par Call of Duty.En effet, même s'il n'a pas été mentionné dans le trailer, que vous pouvez d'ailleurs retrouver ci-dessous, le site officiel fait mention de ce mode, qui est d'ailleurs développé par Treyarch, contrairement au jeu, qui l'est par Sledgehammer Games. Selon les premiers détails,, l'objectif était de « créer un récit captivant, tout en réinventant le célèbre gameplay de base ». Les événements prendront place en amont de Black Ops Cold War et donc de Die Maschine.Activision nous promet d'en savoir plus à la fin du mois d'octobre, soit quelques jours à peine avant sa sortie. Aucune image, si ce n'est celle qui suit, n'a pour le moment été montrée.En attendant, nous vous rappelons que la sortie de Call of Duty: Vanguard se fera le vendredi 5 novembre 2021. Le mode multijoueur possédera, dès son lancement, vingt cartes