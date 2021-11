Call of Duty: Vanguard domine, sans surprise, les ventes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Détrôner FIFA 22 n'était pas une mince affaire, lui qui dominait les ventes depuis sa sortie, le 1er octobre,des ventes physiques au Royaume-Uni. Chaque année, le jeu qui se vend le plus à travers le monde est un Call of Duty, à quelques exceptions prêtes.Malgré des ventes physiques en baisses, d'année en année, Vanguard s'en sort mieux que son prédécesseur, puisqu'elles n'ont baissé « que » de 23 % (39 % pour Black Ops Cold Wars), mais les ventes numériques, favorisées depuis quelques années, sont en augmentation, d'autant plus que les consoles next-gen proposent des versions exclusivement numériques, sans lecteur CD. Les premiers chiffres officiels, qui seront partagés dans les semaines à venir, concernant les ventes mondiales, devraient être excellents.Pour le reste, FIFA 22 reste sur le podium, alors que Spider-Man: Miles Morales connaît un soudain regain d'intérêt (la sortie du prochain film et l'annonce, il y a quelques semaines, d'un nouveau jeu n'y étant pas étranger). Les jeux Switch sont également présents en force, alors que nous pouvons constater que Far Cry 6 ne fait, déjà, plus rêver grand monde.Concernant, nous vous avons concocté quelques guides , notamment pour débloquer les skins spéciaux ou tous les opérateurs