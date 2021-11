Call of Duty: Vanguard : Les opérateurs, comment les débloquer ?

Comment débloquer les opérateurs dans Vanguard ?

Opérateurs Hellhounds

Daniel Faites 200 éliminations avec un fusil tactique.

Wade Faites 100 tirs dans la tête.

Halima Faites 50 éliminations en étant couché.



Opérateur Shadow

Polina . Faites 200 éliminations avec un fusil sniper.

. Solange Faites 10 doubles éliminations.

Shigenori Faites 25 exécutions.



Opérateurs Barbarian

Rolan Faites 300 éliminations avec un fusil d'assaut.

Lucas Faites 100 éliminations au jugé.

Beatrice Faites 10 fois une série de 5 éliminations dans mourir.



Opérateurs Sentinel

Arthur Faites 10 élimination avec des séries d'éliminations.

Constanze Faites 300 éliminations avec une mitrailleuse.

Padmavati Faites 200 éliminations avec un fusil à pompe.



Lessont devenus propres à la licence depuis de nombreux mois et permettent aux joueurs de découvrir l'expérienced'une autre manière, apportant quelques variations dans le gameplay, même si ces dernières sont minimes. Chacun des opérateurs vient d'une région différente, offrant également un aperçu et une personnalisation qui se démarquent des autres, ce qui les rend convoités.Cependant, cesne sont pas tous accessibles dès le début de l'aventure multijoueur dans. Il faudra jouer et réaliser quelques défis. Ainsi, si vous souhaitez savoir quelles sont les actions à effectuer pour mettre la main sur tel ou tel personnage, nous vous expliquons comment faire.Notez, si vous ne l'avez pas encore remarqué, sur, chaque opérateur est doté d'une arme de prédilection. Lorsque vous utilisez l'arme en question avec l'opérateur, l'XP obtenue est plus importante, ce qui reste un excellent moyen d'augmenter ses niveaux d'armes rapidement.D'autres opérateurs devraient arriver au fil du temps, pour augmenter les possibilités, mais aussi rajouter quelques petits défis pour les joueurs. Cet article sera mis à jour aussi vite que possible.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.