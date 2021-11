Débloquer les camouflages dans Call of Duty: Vanguard

Comment débloquer le camo or dans Call of Duty: Vanguard ?

Réussir tous les défis de camouflage pour n'importe quelle arme.

Comment débloquer le camo diamant dans Call of Duty: Vanguard ?

Débloquer le camo or pour chaque arme de la catégorie d'arme.

Comment débloquer le camo atomique dans Call of Duty: Vanguard ?

Débloquer le camo diamant dans toues les catégories d'armes de Vanguard.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'une des choses que les joueurs de la licenceapprécient sont les camos, ou camouflages en français, qu'ils peuvent débloquer en réalisant quelques défis sur le champ de bataille. Ils ne servent, en soi, pas à grand-chose, mais permettent de montrer aux autres joueurs votre niveau ou tout simplement votre expérience dans le jeu, puisque pour les déverrouiller, cela peut, parfois, vous demander quelques efforts.Dans, vous avez troisà débloquer (o), avec des challenges de plus en plus difficiles. Nous vous expliquons tout.Comme nous vous le disions, ces trois camos vous permettront de montrer votre supériorité en plein combat, étant donné que les débloquer n'est pas une mince affaire. Bien que les or et diamant semblent assez accessibles, l'atomique est un peu plus compliqué et pourrait vous demander beaucoup d'implication, ce qui en fait l'ultime camouflage.Ce défi est le plus simple, mais vous demandera tout de même quelques heures de jeu. Chaque arme de Vanguard est livrée avec 10 camos à débloquer. Une fois tous les défis d'une arme validés, vous débloquerez donc le camo en or, montrant votre maîtrise de l'arme.Nous montons d'une game dans la difficulté et, surtout, dans le temps demandé. Ici, vous devrez débloquer le camo or pour toutes les armes d'une catégorie pour utiliser un camo diamant sur l'une d'entre elles.En d'autres termes, vous allez devoir cravacher durant de longues heures pour réussir les défis de bases, mais aussi obtenir le camouflage diamant, pour toutes les catégories d'armes. Le jeu en vaut évidemment la chandelle et vous aurez également mérité de vous vanter sur le champ de bataille.