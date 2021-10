Call of Duty: Vanguard dévoile son trailer de lancement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors quea dévoiléil y a quelques jours, il semblerait que le studio ait également décidé de publierIl s'agit en effet de la bande-annonce de lancement, et c'est un montage assez rapide de tous les modes qui seront disponibles dans le jeu de guerre : la campagne, le mode Zombies, ainsi que le multijoueur, le tout sur la chanson « Taking Me Back » dePour rappel,, peu après la défaite d'Adolf Hitler. Nous suivrons l'officier Kingsley accompagné de son équipe de choc avec Polina, Lucas, Wade, et de son bras droit Richard. Ils tenteront tant bien que mal de faire tomber le successeur d'Hitler, Hermann Wenzel Freisinger, ce dernier appartenant à la Gestapo, avant qu'il ne puisse achever son mystérieux plan intitulé le « Projet Phoenix ». D'autre part,et ce, dès le lancement du titre.Enfin,comprendra quant à lui 4 cartes au lancement, et prendra place avant les événements du scénario de Call of Duty: Black Ops Cold War. Notre équipe devra contrer un mal qui semble être dirigé par Oberführer Wolfram Von List, et le Dark Aether sera bien évidemment de la partie.Pour rappel,sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.