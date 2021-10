Call of Duty: Vanguard dévoile son mode Zombies avec un nouveau trailer

Call of Duty: Vanguard dévoile son mode Zombies et marque le retour du Dark Aether

Les joueurs deont eu le droit à un premier aperçu du Zombies grâce à la bande-annonce dévoilée ce 14 octobre. Dans ce trailer, plusieurs informations ont été mises en lumière, et notammentDans, les joueurs ne seront pas vraiment dépaysés s'ils ont joué au Zombies de. Le Dark Aether est en effet de retour avec le « Projekt Endstation » qui a percé un trou dans le voile dimensionnel. Suite à cela, les horreurs se sont éveillées sur terre pour prendre possession des hommes. Pour contrer, nos opérateurs seront bien évidemment de la partie.D'autre part, des entités mystérieuses feront leur apparition et auront en leur possession des artefacts. Ces derniers seront disponibles pour les joueurs, mais demanderont un soupçon de courage. Parmi ces entités, nous retrouveronspermettra de profiter d'une multitude d'améliorations après chaque objectif accompli, mais aussi d'accéder à la très célèbre boîte mystère, le sacré punch, et plein d'autres choses.Par ailleurs,. Cela signifie que les joueurs pourront jouer sur leur PC pour ensuite retrouver leur progression sur consoles, mais aussi que les utilisateurs de tous horizons pourront se retrouver sur les mêmes serveurs (que ce soit Xbox One, PS5, Xbox Series ou PS4).Enfin, nous avons pu apercevoir quelques cartes, avec notamment les ruines de Stalingrad, les champs de Merville, ainsi que les toits de Paris occupés par les allemands.En attendant la sortie de Call of Duty: Vanguard qui aura lieu le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC, vous pouvez déjà tenter de récupérer, et ce gratuitement, certaines récompenses du Passe de combat disponible dans Warzone