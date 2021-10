Call of Duty: Vanguard présente Kinglsey et son équipe via le trailer de campagne

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs devont bientôt pouvoir mettre la main suret se plonger dans. À l'occasion de sa sortie qui approche à grands pas, avec une date fixée au 5 novembre 2021,etont décidé de mettre en avant l'un des officiers du titre, Kingsley.C'est en effet grâce à une nouvelle bande-annonce que nous avons eu le droit à un aperçu de celui-ci, assistant par la même occasion à des scènes de batailles prenant place dans un train et au milieu d'une ville en ruines., et est à la tête d'une équipe de premier choix. Dans le trailer, nous le voyons donc aux côtés du démolisseur Lucas, du pilote de ligne Wade, de la snipeuse russe Polina, ainsi que de son fidèle bras droit, Richard.Par ailleurs, cette bande-annonce est également l'occasion de découvrir un peu les environnements que nous rencontrerons, avec les forêts gelées de Russie, en passant par les déserts d'Afrique, mais aussi par les rues de la capitale allemande, Berlin. Enfin, le trailer montre également ce qu'il y aura de plus sombre, avec les expérimentations médicales plus que douteuses d'un médecin allemand, ses pratiques n'étant ni plus ni moins que des séances de torture.Pour rappel,sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.