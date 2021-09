Call of Duty: Vanguard dévoile son multijoueur avec ses cartes, ses opérateurs, et sa météo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous en savons désormais un peu plus sur. Les images et informations partagées paront permis de découvrir un certain nombre d'éléments, et ont également permis de confirmer quelques fuites Le multijoueur desera doté dès la sortie du titre de. Concernant ces dernières, elles bénéficieront toutes d'un système de météorologie, avec notamment l'apparition de vent et de pluie, ce qui amènera beaucoup de réalisme au jeu.Parmi les modes présentés, le mode « Patrouille » s'est dévoilé à travers quelques images, et a confirmé son système de gameplay. Les joueurs devront en effet faire équipe (6v6) pour récolter un maximum de points dans une zone de contrôle qui sera constamment en mouvement, à la différence de Domination et de Point stratégique.Par ailleurs,. Le gameplay ressemblera davantage à celui de Modern Warfare , et les joueurs pourront de nouveau s'appuyer sur les rebords pour plus de stabilité. Une nouveauté fait tout de même son apparition : la possibilité de détruire des portes ou fenêtres en bois.Enfin,, et 6 seront jouables durant les phases de bêta. Chacun d'eux aura sa propre progression et pourra être amélioré pour gagner, par exemple, des exécutions.Vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur le site officiel de Vanguard juste ici , et en ce qui concerne le planning des phases de bêta, tous les détails se trouvent juste ici Call of Duty: Vanguard sera disponible le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.