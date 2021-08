Call of Duty: Vanguard dévoile des images de sa campagne

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après la révélation officielle de Call of Duty: Vanguard durant l'événement spécial qui a eu lieu dans le battle royale Warzone , nous en savons désormais plus sur la campagne du titre. Ses premières images de gameplay ont été révélées durant l'ouverture de la cérémonie de la gamescom 2021, levant le voile sur certains aspects qui feront pour certains leur grand retour, et présentant par la même occasionSelon les dires de, invitée spéciale de la gamescom, mais aussi et surtout l'actrice du personnage de Polina,, axant certains aspects de l'histoire sur celles-ci.Dans les images de gameplay présentées qui ne sont autres que le tutoriel du jeu,, en plein cœur de Stalingrad. Elle se retrouve nez à nez avec plusieurs soldats allemands, et sa mission est de se faufiler parmi eux afin de venir en aide à l'un de ses alliés. Durant son parcours qui est semé d'embûches, nous avons eu le droit à un petit aperçu de certaines armes : un couteau, un fusil à pompe, un fusil de sniper, ainsi que le Kar98.Sur son trajet, des mécaniques de jeu ont été présentées, notamment l'escalade qui fait son grand retour, pour le plus grand malheur de certains joueurs.Pour rappel, Call of Duty: Vanguard sera disponible le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC, et proposera une bêta ouverte pour les joueurs PlayStation, puis pour les joueurs PC et Xbox. Vous retrouverez tous les détails des différents plannings juste ici