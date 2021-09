Call of Duty: Vanguard : Des tricheurs déjà présents dans la bêta

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que sa bêta ouverte n'est disponible que depuis quelques petits jours,, et ce, malgré certaines précautions. Récemment, nous vous annoncions en effet que plusieurs joueurs s'étaient vu refuser l'accès à la bêta de Vanguard , et ce pour une raison très simple : ils étaient bannis du battle royale Call of Duty: Warzone . Néanmoins, cela n'a pas empêché certains de venir ruiner l'expérience de jeu des joueurs qui voulaient simplement découvrir le prochain titre de Sledgehammer Games.Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages font part en effet de l'apparition de ces derniers dans la bêta (via VGC ) grâce à la publication de plusieurs vidéos dans lesquelles nous pouvons nous rendre compte de leurs agissements. Bien que la triche dans Call of Duty ne soit pas nouvelle, il est assez énervant de se rendre compte que, même dans une bêta, les cheaters prennent un malin plaisir à montrer leur faux skill.Toutefois, Activision a annoncé il y a plusieurs semaines qu'un nouveau système anti-triche sera déployé avant cette fin d'année dans. Nous pouvons espérer et supposer qu'il en sera de même pour Vanguard, mais nous pouvons également nous demander en quoi consistera ce « nouveau système ». À l'heure actuelle, il est assez simple pour les cheaters de détourner les différents moyens mis en place par les studios pour contrer leurs différents logiciels.Pour rappel, Call of Duty: Vanguard sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox le 5 novembre.