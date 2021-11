Call of Duty: Vanguard : Comment gagner plus d'EXP et monter les niveaux rapidement ?

Gagner de l'EXP et des niveaux facilement dans Call of Duty: Vanguard

Via les opérateurs et les armes

Concentrez-vous sur les défis

Faites les objectifs

Comme pour chaque épisode,, lesquels sont plus soutenus par les développeurs. Ces derniers peuvent, en outre, gagner des niveaux en progressant, pour montrer leur expérience aux autres joueurs sur le champ de bataille et montrer que vous êtes loin d'être un novice.Sise gagne naturellement au fil des parties, il existe quelques moyens pour forcer le destin et en gagner bien plus et ainsi maximiser votre progression.Le gain de niveau peut être utile pour celles et ceux qui souhaitent accéder rapidement à tout le contenu de, puisque vous débloquerez, à certains paliers, des éléments exclusifs, vous permettant de personnaliser votre classe ou personnage. Vous avez plusieurs façons pour cela, dont voici un aperçu, pour vous donner quelques idées si vous ne savez pas comment vous y prendre.En progressant avec les opérateurs , à certains niveaux, vous aurez le droit à un bonus d'EXP non négligeable. Mais la chose la plus intéressante est probablement d'utiliser l'arme préférée de l'opérateur avec lequel vous jouez, puisque l'EXP est doublée dans ce cas.Côté arme, vous aurez certains défis à réaliser, permettant donc de gagner facilement des niveaux, d'autant que chaque arme possède des défis, il est possible de farmer l'EXP, à condition de bien se débrouiller avec n'importe quelle arme. Vous pouvez également débloquer des camos spéciaux , comme chaque année.Que ce soit dans le monde Zombies ou Multijoueur, vous aurez toujours quelques défis à réaliser. Ne les laissez pas de côté et tentez de les valider dès que possible, puisque la somme d'EXP offerte est assez conséquente. Bien évidemment, l'expérience gagnée dans le monde Zombies est automatiquement transférée en Multijoueur.Enfin, jouer l'objectif est également un très bon moyen de maximiser votre gain d'EXP. Que ce soit les éliminations en match à mort ou se concentrer sur l'objectif principal en Domination vous permettra de gagner plus d'EXP que de jouer seul de son côté.Il existe évidemment d'autres façons pour gagner de l'EXP, mais si vous effectuez ces actions, tout en jouant, vous devriez alorset accéder, plus vite, à certaines choses.