Le prochain Call of Duty arrivera bien en 2020

Pour la première fois, Activision a évoqué le prochain opus de la licence Call of Duty. Si aucune information digne de ce nom n'a été partagée, nous savons tout de même qu'il arrivera en 2020.

Si les rumeurs quant au prochain épisode de la franchisesont déjà nombreuses,n'avait pas encore évoqué cette nouvelle itération, jusqu'à ce début de mois de février. C'est lors du dernier rapport financier que la société a fait mention, pour la première fois, du prochain, qui, comme attendu par la communauté, arrivera en fin d'année.La fenêtre de sortie est programmée pour le quatrième trimestre (septembre-décembre), et sera, vraisemblablement, disponible sur la nouvelle génération de consoles, devant voir le jour lors de la même période. Toutefois, les rumeurs concernant le studio de développement (Treyarch) n'ont pas été avérées, et Activision n'a rien confirmé. Il faudra pour cela faire preuve de patience.Pour rappel, les rumeurs, émanant du très bien informé Jason Schreier du magazine Kotaku, indiquent que ce Call of Duty sera Black Ops 5 , et proposera une campagne, absente dans Black Ops 4 , se déroulant sur une quarantaine d'année s, durant la Guerre Froide. Nous devrions en apprendre plus dans les mois à venir, et si nous nous référons à Call of Duty: Modern Warfare , l'officialisation devrait avoir lieu durant le mois de mai.