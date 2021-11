Call of Duty 2022 : Des fuites dévoilent plusieurs détails de la campagne

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Plusieurs nouvelles fuites viennent détailler le prochainqui, selon les rumeurs, devrait être Call of Duty: Modern Warfare 2 et faire suite à Call of Duty: Modern Warfare paru en 2019. Selon les différents leaks, il devrait être développé paret racontera l'histoire des forces spéciales américaines qui mènent une guerre sans merci contre les cartels de drogue colombiens.Selonsur Twitter, ce, c'est-à-dire que les décisions des joueurs auront un impact sur la progression de l'histoire et sur le déroulement des événements à certains moments précis du jeu. Par ailleurs,. Par exemple, s'il doit faire face à des fusillades, ce dernier s'énervera, déclenchant alors certaines animations comme des tentatives de rechargement de l'arme.D'autre part, le réalisme sera de la partie avec des variations de morts selon l'endroit où les ennemis seront tués. Il semblerait aussi que l'aspect sanglant du jeu sera mis en avant en fonction des armes et types de balles utilisés (démembrements, etc.).Toutefois,. Il faut donc prendre ces dernières avec précautions et attendre de la part d'etune officialisation du titre, qui n'arrivera évidemment pas de sitôt. En attendant, nous vous rappelons que Call of Duty: Vanguard sera disponible quant à lui le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et PC.