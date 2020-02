Call of Duty : Le battle royale, Warzone, pourrait sortir début mars en free-to-play

Les dernières rumeurs indiquent que le battle royale de la licence Call of Duty serait un standalone, disponible gratuitement, et dès le mois de mars.

Même si Activision n'a toujours rien officialisé, après ce qui s'apparente selon toute vraisemblance à un teaser lors du lancement de la Saison 2 de Modern Warfare , il y a quelques jours.Selon nos confrères de VGC , qui précisent avoir des sources proches du dossier,, le battle royale de la série Call of Duty, ne serait pas disponible que par l'intermédiaire de Modern Warfare,, permettant non seulement à celles et ceux n'ayant pas acheté le jeu de participer à l'aventure, mais aussi d'étendre sa durée de vie. Qui plus est,serait disponible en free-to-play.L'objectif d'Activision, avec Warzone,. Des mises à jour seront régulièrement implantées, et il devrait contenir un passe de combat, pour le rendre viable, à l'instar de Call of Duty: Mobile. Du côté du gameplay, la rumeur indiquant que les parties pourraient regrouper jusqu'à 200 joueurs semble se confirmer, alors qu'un système de ping, similaire à Apex Legends devrait aussi être disponible.En plus de ces informations, VideoGameChronicle explique que, et plus précisément le 10, ce qui suggère une annonce imminente. Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que des informations officielles seront partagées.