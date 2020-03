Warzone, le battle royale de Call of Duty, officiellement annoncé

Après moult rumeurs, le battle royale de la franchise Call of Duty est enfin officiel.

Warzone, toutes les informations

La carte de Warzone

Les véhicules dans Warzone

ATV → Deux places, rapide, mais peu de protection.

Tactical Rover → Quatre places, solide et rapide, avec peu de protection.

SUV → Quatre place, Vitesse moyenne, peu recommandée hors des routes et possède une bonne protection.

Camion-cargo → Véhicule lent, mais protège entièrement l'équipe.

Hélicoptère → Quatre places avec une bonne couverture.

Les contrats et les Goulags

Quand sort Call of Duty: Warzone ?

Sans grande surprise, Call of Duty proposera, qui, a contrario de Blackout, sera un standalone gratuit pour tous les joueurs. Il n'est donc pas nécessaire d'être en possession de Modern Warfare pour y jouer. Comme les rumeurs le prédisaient, la carte pourra accueillir un total de 150 joueurs et proposera de nombreux véhicules.n'est, à proprement parler, pas le battle royale étant donné que le jeu propose deux modes : un battle royal et un du nom de Pillage. Si le premier n'est plus à expliquer, étant donné le succès du genre ces trois dernières années, le second propose une approche plus originale. Le mode Pillage est une sorte de course contre les autres joueurs, puisque chaque joueur a pour but de collecter le plus d'argent en récoltant divers objets sur la carte, sans oublier d'éliminer ses ennemis.La taille de la carte s'annonce importante. Aucune donnée n'a été communiquée pour le moment, mais les développeurs ont expliqué que celle-ci prenait place àet comporterait plus de 300 points d'intérêts, dans lesquels les joueurs pourront mettre la main sur des équipements plus ou moins intéressants.Les véhicules présents sur la carte sont, pour le moment, au nombre de cinq, dont un est un hélicoptère qui pourrait être particulièrement prisé des joueurs.Pour se différencier des jeux du genre, Activision a souhaité innover. Pour commencer, les joueurs pourront activer des contrats dans le but d'obtenir des avantages lors de la partie. Si certains vous permettent de récupérer de l'argent ou d'autres objets importants pour entrevoir la victoire finale, d'autres vous permettent, par exemple, d'avoir l'emplacement du prochain cercle, une option non négligeable pour mettre en place la meilleure tactique. Chaque équipe ne peut activer qu'un contrat à la fois.De plus, les joueurs éliminés ne le sont pas vraiment. Chaque fois qu'un joueur est tué, il fera son entrée dans le « goulag », celui-ci octroyant une chance de revenir sur le champ de bataille de Verdansk. Une fois dans le goulag, les joueurs auront alors à négocier un 1 contre 1. Le gagnant récupère son ticket pour être redéployé dans la partie, alors que le perdant gagne le droit de regarder son équipe la terminer, sauf si celle-ci récupère un contrat lui permettant de faire son retour.sera disponible gratuitement dès ce 10 mars, à partir de 20h, heure française. Si vous êtes en possession de Modern Warfare, sachez que vous pourrez y jouer dès 16h.sera, bien entendu, disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One et proposera les fonctionnalités cross-play et cross-save.