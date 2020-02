Call of Duty: Modern Warfare : Le battle royale teasé par Infinity Ward ?

Il semblerait qu'à l'occasion du lancement de la saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare les développeurs aient teasé un mode battle royale.

Un battle royale dans Modern Warfare ?

Depuis plusieurs mois, et ce bien avant la sortie de, de nombreuses rumeurs circulent, lesquelles insinuent qu'unsera bel et bien présent dans l'opus, à l'instar de. Toutefois, plus de trois mois après sa sortie, aucune information officielle n'a été donnée. Mais à l'occasion du lancement de la saison 2, Infinity Ward pourrait avoir teasé l'arrivée imminente d'un tel mode.Premièrement, la cinématique de la saison 2, ayant pour but d'introniser Ghost, l'opérateur qui signe son retour dans la franchise,de bien des manières. Outre le fait que les soldats se tirent dessus de part et d'autre de la carte, sur la fin de la vidéo nous apercevons que certains soldats sont lâchés en avion (comme dans de nombreux battle royale), et que du, pouvant se référer à une zone de sécurité, présente dans l'ensemble des battle royale et véritable élément du genre.Deuxièmement, un nouveau menu est apparu en jeu, aux côtés de ceux Campagne, Multijoueur ou Coopération, avec la mention « Classif_F ». Celui-ci ne suggère pas un mode battle royale, mais étant donné les indices laissés dans la vidéo (visible ci-dessous), il y a fort à parier que le mode arrive, enfin, dans Modern Warfare, et ce même s'il n'est pas mentionné dans la road map Bien entendu, tout cela n'est pas encore officiel, la prudence est donc de mise, mais Infinity Ward pourrait bien avoir, ce qui confirmerait les rumeurs apparues sur la toile depuis plusieurs mois. Si tel est le cas, nous devrions avoir une officialisation ces prochains jours, voire semaines.Pour rappel,deest disponible depuis ce 11 février.