Modern Warfare 4 nous a dévoilé son multijoueur qui se veut plus authentique

Nous avons pu assister à une présentation exclusive de Modern Warfare 4. Prévu pour octobre, ce nouvel opus promet de conserver les fonctionnalités adorées des joueurs tout en affinant son gameplay. Entre retours attendus et nouveautés tactiques, voici ce que nous réserve le multijoueur.

Nous avons récemment eu l'opportunité d'assister à une présentation exclusive de Call of Duty: Modern Warfare 4. Prévu pour le 23 octobre prochain, le titre d'Infinity Ward s'annonce comme une véritable lettre d'amour aux fans de la franchise, tout en proposant une évolution notable de sa formule. Les développeurs nous ont d'ailleurs promis une expérience globale bien « plus sophistiquée », conçue pour procurer un véritable « sentiment badass ». Selon le studio, le jeu atteindrait un équilibre parfait entre des mécaniques « réalistes, fluides, fun et dynamiques ».

Un lancement colossal et des nouveautés tactiques

Le contenu prévu pour la sortie de Modern Warfare 4 donne le vertige. Nous avons appris que le jeu proposera un arsenal impressionnant dès son lancement, comprenant 24 armes principales et 8 secondaires. La personnalisation atteindra de nouveaux sommets avec 28 accessoires apex (l'une des nouveautés) et plus de 500 accessoires standards.

Les joueurs pourront également compter sur 17 séries d'éliminations et 18 atouts pour affiner leurs stratégies. L'expérience s'annonce riche et variée, avec plus de 12 modes de jeu disponibles d'entrée de jeu, ainsi que de toutes nouvelles options de gameplay en multijoueur. Les développeurs ont également souligné une nette amélioration du champ de vision, promettant un rendu visuel plus réaliste et immersif.

Le retour des fonctionnalités adorées par la communauté

Après les vives critiques essuyées par Modern Warfare 2 en 2022, Infinity Ward a visiblement retenu la leçon. Ce quatrième opus s'inscrit dans la continuité des récents Black Ops en conservant les éléments chers aux puristes. Le système classique de trois atouts, incluant le très prisé atout Ninja, fait son grand retour. Les joueurs retrouveront avec soulagement les points rouges sur la minimap classique, le vote des cartes en salon, le mode studio, et bien évidemment, l'iconique système de Prestige. Le titre ne devrait donc pas désorienter les vétérans des dernières années.





Si les mouvements s'annoncent plus rapides que dans Modern Warfare 2, notamment grâce à un système de franchissement d'obstacles accéléré, le jeu fera l'impasse sur l'Omnimouvement introduit récemment par Treyarch. Il ne sera donc pas possible de sprinter ou de glisser dans toutes les directions. Une décision assumée par l'équipe de développement.

Il est tout à fait acceptable que Modern Warfare soit différent.

Le matchmaking au cœur des discussions

Le système de recherche de parties, sujet épineux depuis 2019, a également été abordé lors de notre session. Suite au succès du matchmaking ouvert de Black Ops 7, qui limitait l'impact du niveau de compétence, Infinity Ward a rassuré sa communauté. Le studio a confirmé que le système ne reviendrait pas à sa formule antérieure à Black Ops 7. Nous pouvons donc nous attendre à une approche similaire, axée sur la transparence. De plus amples détails sur ce fonctionnement crucial seront partagés dans les semaines précédant la sortie officielle du jeu.





Call of Duty: Modern Warfare 4 est attendu pour le 23 octobre, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.