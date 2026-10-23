Modern Warfare 4 : Comment farm l'XP et monter rapidement en niveau ?

Nous vous donnons toutes les astuces pour gagner le plus d'XP possible dans Call of Duty: Modern Warfare 4. Étant donné que gagner des niveaux débloque des récompenses, il est crucial de bien optimiser son gain d'expérience.

Il est parfois difficile de savoir comment rapidement gagner de l'XP et donc des niveaux dans Call of Duty: Modern Warfare 4, surtout si vous n'avez pas joué aux derniers épisodes de la saga. Nous vous donnons toutes les astuces pour gagner le plus d'XP possible, dans le but de gagner des niveaux, ce qui permet de débloquer des récompenses. Et il n'est d'ailleurs pas obligatoire d'avoir des jetons double XP pour pouvoir maximiser son XP, comme nous vous l'expliquons dans les lignes qui suivent.

Comment gagner rapidement de l'XP dans Modern Warfare 4 ?

Les défis

Cela semble être la base, mais tous n'y prêtent pas forcément attention. Actuellement, il n'existe que les défis quotidiens, qui se réinitialisent tous les jours à la même heure, et permettent de récolter une belle somme d'XP, en les validant tous. Il s'agit souvent de petits défis assez faciles, qui vous encourageront aussi à jouer avec des types d'armes ou effectuer certaines actions sur le champ de bataille. Idéal également pour progresser.

Au fil du temps, notamment avec vos sessions de jeu, d'autres défis devront être complétés, comme des défis de camouflages ou de cartes de visite, histoire de faire encore plus le plein.

Jouez l'objectif (et avec des amis)

Le fait de jouer en groupe, avec des amis, augmente vos chances de valider les défis plus vite, mais aussi de consolider votre « team play ». Cela augmentera vos chances de gagner, et donc ajoutera un peu plus d'XP à la fin de la partie, surtout si vous jouez les objectifs le plus possible.

Tenir le point, capturer la zone... tous ces objectifs vous permettent de gagner de l'XP. Ainsi, si vous jouez en équipe les objectifs et utilisez des grenades tactiques comme le Leurre, vous en gagnerez davantage.

Jouez à des modes précis

Enfin, certains modes sont plus généreux en XP, ceux dotés d'objectifs, comme vous vous en doutez. Par exemple, en Point stratégique, vous gagnerez bien plus d'XP si vous jouez bien les objectifs, par rapport à un match à mort par équipe classique. Domination et Élimination confirmée sont également de bons modes pour faire le plein d'XP rapidement, toujours dans l'optique de prioriser les objectifs, pour remporter la partie, et ne pas jouer les kills uniquement.

Enfin, il est important de noter que le mode DMZ est également une excellente méthode puisque vous pourrez très bien accomplir des Opérations dynamiques et des missions d'histoire, tout en gagnant de l'XP pour gagner en niveau.

Ne pas louper les week-end double XP

Très souvent, Activision organise des week-end double XP, permettant de doubler les gains en XP que ce soit sur le niveau, les armes ou même le passe de combat. Le studio communique très généralement sur les rés

















Ces astuces ne sont pas à négliger que ce soit pour gagner des niveaux et débloquer des récompenses, ou juste atteindre le Prestige. Vous pouvez également retrouver un guide sur comment débloquer tous les Opérateurs ou plus généralement trouver son ratio dans MW4.