Call of Duty: Modern Warfare 4 : Le ratio Éliminations/Morts (K/D), comment le voir ?

Nous vous indiquons pas à pas comment consulter votre ratio Éliminations/Morts, aussi dit K/D en anglais, sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Dans tous les jeux compétitifs, FPS ou bien TPS, les statistiques sont importantes, car ces données permettent aux joueurs et aux joueuses de voir s'ils progressent ou non. De ce fait, et comme dans la plupart des opus de la franchise, il est tout à fait possible de consulter son ratio Éliminations/Morts, qui est aussi dit « K/D » en anglais, sur Call of Duty: Modern Warfare 4. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire pour trouver ces informations.

Dès lors, sachez que nous vous précisons comment voir votre ratio Éliminations/Morts (K/D) sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Comment voir son ratio sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

En réalité, il n'est pas très difficile de consulter son ratio Éliminations/Morts (K/D) sur Call of Duty: Modern Warfare 4. D'ailleurs, cette opération ne devrait vous prendre qu'une poignée de secondes et peut être effectuée dès que vous le désirez. Ainsi, voici la marche à suivre pour consulter son ratio sur Call of Duty: Modern Warfare 4, grâce auquel il est possible de connaître son taux d'éliminations/de morts, mais aussi les victoires/les défaites :

Lancez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur votre plateforme.

Sélectionnez « Multijoueur » depuis le menu principal.

Une fois dans le multijoueur de Modern Warfare 4, intéressez-vous au volet sur la gauche de votre écran (tout en haut, vous verrez votre niveau de joueur).

Allez sur l'onglet de gauche et cliquez sur l'encart comportant votre niveau de joueur.

Dans la liste, vous verrez « Statistiques multijoueur » avec le ratio Victoires/Défaites et le ratio Éliminations/Morts. En cliquant dessus, vous pourrez prendre connaissance d'informations complémentaires, notamment le nombre d'éliminations effectuées avec telle ou telle arme, votre temps de jeu, votre meilleure série de kills et votre record par partie.









Des détails concernant le ratio sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Comme spécifié en jeu, il se peut que votre ratio sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ne se mette pas à jour entre deux parties. Activision et Infinity Ward précisent à ce sujet : « Les statistiques de votre dernière partie peuvent ne pas apparaître dans le rapport de combat avant que vous ne jouiez une autre partie ou ne redémarriez le jeu ». De ce fait, n'hésitez pas à revenir sur votre rapport de combat qui met en avant votre ratio, après votre prochaine partie, pour connaître vos dernières statistiques.

Par ailleurs, si vous comptez parcourir l'histoire principale de Modern Warfare 4, remarquons que nous vous indiquons le nombre de missions disponibles dans la campagne via un article dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti le 23 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.