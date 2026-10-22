Modern Warfare 4 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer

Au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses auront accès à divers Opérateurs et pourront également en débloquer d'autres par la suite, à condition de respecter certains prérequis. Il se peut, d'ailleurs, que vous ayez quelques interrogations à ce propos. Dès lors, nous vous partageons la liste de tous les Opérateurs disponibles à la sortie de Modern Warfare 4, tout en vous précisant comment les débloquer.
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Liste des Opérateurs au lancement de Modern Warfare 4 et comment les débloquer
Au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, la communauté pourra accéder à 33 Opérateurs au total. Comme vous vous en doutez, Activision et Infinity Ward en ajouteront par la suite, notamment au fil des saisons. Toutefois, au moment de la sortie, il convient de remarquer que certains Opérateurs seront accessibles d'emblée, alors que d'autres doivent impérativement être débloqués, et ce, en jouant à la campagne, au mode multijoueur et DMZ. Mais, sans plus attendre, voici la liste de tous les Opérateurs proposés à la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 et comment les débloquer :
|
Opérateurs au lancement
de Modern Warfare 4
|Comment le débloquer ?
|Min-Hee
|Débloqué par défaut/immédiatement
|CTSFO
|Débloqué par défaut/immédiatement
|Mil-Sim KSK Arctique
|Débloqué par défaut/immédiatement
|UCTF
|Débloqué par défaut/immédiatement
|Army SF Airborne/Forces spéciales aéroportées
|Débloqué par défaut/immédiatement
|Hunter Killer/Drone de chasse
|Via la précommande d'une des éditions
|Ghost
|Via l'édition Coffre d'armes
|Blix
|Via l'édition Coffre d'armes
|Valeria
|Via l'édition Coffre d'armes
|Price
|Via l'édition Coffre d'armes
|SAS
|Via l'édition Coffre d'armes
|South Korean SF/Forces spéciales sud-coréennes
|Via l'édition Coffre d'armes
|COM FST
|Via l'édition Coffre d'armes
|KSK Amphibie
|Via l'édition Coffre d'armes
|Cho
|En terminant la mission « Ravage» de la campagne
|Dallas
|En terminant la mission « Mercenaire » de la campagne
|Lucas
|En terminant la mission « Trafic » de la campagne
|Oh-Ji
|En terminant la mission « Assassins » de la campagne
|Kal
|En terminant la mission « Défection » de la campagne
|Dunn
|En terminant la mission « Contre-attaque » de la campagne
|West
|En terminant la mission « Perte de terrain » de la campagne
|Park
|En terminant la mission « Décapitation » de la campagne
|Reece
|En atteignant le niveau de joueur 4 dans le mode DMZ
|Coffey
|En atteignant le niveau de joueur 9 dans le mode DMZ
|Simone
|En atteignant le niveau de joueur 15 dans le mode DMZ
|Hector
|En atteignant le niveau de joueur 19 dans le mode DMZ
|Blackwell
|En éliminant 3 opérateurs sans mourir 10 fois dans le mode multijoueur
|Jae
|En éliminant 50 opérateurs en tirant au jugé dans le mode multijoueur
|#same
|En réalisant 15 doubles éliminations d'opérateur ou mieux dans le mode multijoueur
|Valen
|En éliminant 20 opérateurs à longue distance dans le mode multijoueur
|Zimo
|En éliminant 50 opérateurs d'un tir dans la tête dans le mode multijoueur
|Kyle
|Via le pack Vaillance de Call of Duty Endowment
|Ju Kwon
|Condition de déblocage non connue
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, pour débloquer des Opérateurs disponibles au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, il va falloir s'intéresser aux différents modes proposés : la campagne, le multijoueur et la DMZ. Toutefois, certains d'entre eux sont seulement accessibles via une édition spécifique du titre.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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