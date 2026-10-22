Modern Warfare 4 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2026 à 14h54
De nombreux Opérateurs seront disponibles à la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4. Découvrez la liste complète ainsi que des détails sur comment les débloquer.
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Modern Warfare 4 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer

Au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs et les joueuses auront accès à divers Opérateurs et pourront également en débloquer d'autres par la suite, à condition de respecter certains prérequis. Il se peut, d'ailleurs, que vous ayez quelques interrogations à ce propos. Dès lors, nous vous partageons la liste de tous les Opérateurs disponibles à la sortie de Modern Warfare 4, tout en vous précisant comment les débloquer.

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Liste des Opérateurs au lancement de Modern Warfare 4 et comment les débloquer

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Au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, la communauté pourra accéder à 33 Opérateurs au total. Comme vous vous en doutez, Activision et Infinity Ward en ajouteront par la suite, notamment au fil des saisons. Toutefois, au moment de la sortie, il convient de remarquer que certains Opérateurs seront accessibles d'emblée, alors que d'autres doivent impérativement être débloqués, et ce, en jouant à la campagne, au mode multijoueur et DMZ. Mais, sans plus attendre, voici la liste de tous les Opérateurs proposés à la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 et comment les débloquer :

Opérateurs au lancement
de Modern Warfare 4
 Comment le débloquer ?
Min-Hee Débloqué par défaut/immédiatement
CTSFO Débloqué par défaut/immédiatement
Mil-Sim KSK Arctique Débloqué par défaut/immédiatement
UCTF Débloqué par défaut/immédiatement
Army SF Airborne/Forces spéciales aéroportées Débloqué par défaut/immédiatement
Hunter Killer/Drone de chasse Via la précommande d'une des éditions
Ghost Via l'édition Coffre d'armes
Blix Via l'édition Coffre d'armes
Valeria Via l'édition Coffre d'armes
Price
 Via l'édition Coffre d'armes
SAS Via l'édition Coffre d'armes
South Korean SF/Forces spéciales sud-coréennes Via l'édition Coffre d'armes
COM FST Via l'édition Coffre d'armes
KSK Amphibie Via l'édition Coffre d'armes
Cho En terminant la mission « Ravage» de la campagne
Dallas En terminant la mission « Mercenaire » de la campagne
Lucas En terminant la mission « Trafic » de la campagne
Oh-Ji En terminant la mission « Assassins » de la campagne
 Kal En terminant la mission « Défection » de la campagne
Dunn En terminant la mission « Contre-attaque » de la campagne
West En terminant la mission « Perte de terrain » de la campagne
Park En terminant la mission « Décapitation » de la campagne
Reece En atteignant le niveau de joueur 4 dans le mode DMZ
Coffey En atteignant le niveau de joueur 9 dans le mode DMZ
Simone En atteignant le niveau de joueur 15 dans le mode DMZ
Hector En atteignant le niveau de joueur 19 dans le mode DMZ
Blackwell En éliminant 3 opérateurs sans mourir 10 fois dans le mode multijoueur
Jae En éliminant 50 opérateurs en tirant au jugé dans le mode multijoueur
#same En réalisant 15 doubles éliminations d'opérateur ou mieux dans le mode multijoueur
Valen En éliminant 20 opérateurs à longue distance dans le mode multijoueur
Zimo En éliminant 50 opérateurs d'un tir dans la tête dans le mode multijoueur
Kyle Via le pack Vaillance de Call of Duty Endowment
Ju Kwon  Condition de déblocage non connue

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, pour débloquer des Opérateurs disponibles au lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4, il va falloir s'intéresser aux différents modes proposés : la campagne, le multijoueur et la DMZ. Toutefois, certains d'entre eux sont seulement accessibles via une édition spécifique du titre.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 arrive le 23 octobre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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