Call of Duty: Modern Warfare 4 : TPM 2.0 et Secure Boot obligatoires sur PC pour la bêta et Warzone

À l'approche de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, Activision durcit le ton sur PC. Pour profiter du multijoueur et du nouveau mode Kill Block, les joueurs devront impérativement configurer leur BIOS. Une mesure stricte visant à éradiquer la triche dès le premier jour.

À quelques jours du lancement de la bêta très attendue de Call of Duty: Modern Warfare 4, les joueurs PC sont prévenus. L'accès aux serveurs ne se fera pas sans quelques vérifications techniques préalables. Dans une volonté de fer de lutter contre les tricheurs, Activision a mis en place des prérequis stricts qui nécessiteront pour certains de configurer les paramètres profonds de leur machine.

Des paramètres BIOS obligatoires pour le système anti-triche

Pour garantir un environnement de jeu sain, le système Ricochet Anti-Cheat exige désormais l'activation du Secure Boot et la présence d'un module TPM 2.0. Ces deux éléments, bien connus des utilisateurs lors du passage à Windows 11, deviennent une barrière à l'entrée pour les modes en ligne du nouveau jeu de tir. L'éditeur a été clair sur le sujet, tout joueur ne remplissant pas ces critères se verra refuser l'accès aux parties multijoueur.





Conscient que ces manipulations peuvent effrayer une partie de la communauté, Activision a publié une vidéo explicative de plus de quatre minutes. Ce guide détaille étape par étape la marche à suivre pour vérifier si ces options sont actives et, le cas échéant, comment naviguer dans le BIOS de son ordinateur pour effectuer les modifications nécessaires.

Une dernière étape consistera simplement à valider l'invite de commande Windows demandant d'autoriser le jeu à accéder aux fonctionnalités réseau. À noter que ces exigences matérielles s'appliqueront également aux joueurs de Warzone. L'objectif avoué est de rendre les manipulations frauduleuses au niveau du système beaucoup plus complexes pour les créateurs de logiciels de triche.

Rappelons que le contenu de cette bêta est particulièrement conséquent, avec le multijoueur bien entendu, mais aussi un aperçu de la campagne, le mode Zombies et l'intégration de Warzone donc. Tous les aspects du FPS pourront être testés par les joueurs.

Call of Duty Modern Warfare 4 sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series ainsi que sur la Nintendo Switch 2 le 23 octobre.