Le générique de Call of Duty: Modern Warfare 4 honore la mémoire du co-créateur de la licence, Vince Zampella, qui est décédé il y a quelques mois de cela.

Comme vous le savez probablement, la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 est déjà accessible pour certains joueurs et joueuses, notamment grâce à un accès anticipé. Ainsi, plusieurs personnes ont terminé les missions de l'histoire principale. D'ailleurs, le générique de fin de Call of Duty: Modern Warfare 4 rend hommage à Vince Zampella.

Un hommage à Vince Zampella dans Call of Duty: Modern Warfare 4

En effet, comme repéré par Geoff Keighley, qui a partagé l'information sur son compte Twitter/X, et d'autres médias, Call of Duty: Modern Warfare 4 rend hommage à Vince Zampella dans son générique de fin/ses crédits, et plus précisément dans une section « In Memoriam ».

Vous n'êtes certainement pas sans savoir que Vince Zampella est décédé à la suite d'un accident de voiture en décembre 2025, et ce, à l'âge de 55 ans. Ce dernier est notamment connu pour avoir co-fondé le studio de développement Infinity Ward et avoir co-créé la licence Call of Duty. Par la suite, Vince Zampella a fondé Respawn Entertainment, qui a notamment développé les opus Titanfall ainsi que Star Wars Jedi.

Dans cette section des crédits de Modern Warfare 4, Vince Zampella n'est pas le seul à apparaître : d'autres personnes ayant contribué à la franchise sont également mentionnées, à savoir Rainer Yang, Matt Canale et Preetam Raj Bordoloi.

Call of Duty: Modern Warfare 4 is dedicated to the memory of Vince Zampella. https://t.co/lC5lYPq5VW — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 17, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4 sort le 23 octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :