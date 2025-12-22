Vince Zampella, le père de Call of Duty et Apex Legends, disparait tragiquement dans un accident de voiture

Le monde du jeu vidéo est en deuil. Vince Zampella, figure légendaire derrière Call of Duty, Titanfall et Apex Legends, est décédé à 55 ans dans un accident de la route. Retour sur la carrière exceptionnelle d'un visionnaire qui a façonné le genre du FPS moderne.
C'est une nouvelle qui ébranle l'industrie tout entière. Vince Zampella
, l'un des noms les plus respectés et influents dans l'univers des jeux de tir à la première personne
, nous a quittés. Selon les informations rapportées par NBC Los Angeles
, le co-fondateur d'Infinity Ward, PDG de Respawn Entertainment et patron de la franchise Battlefield est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles. Il était âgé de 55 ans.
Une carrière bâtie sur l'excellence du FPS
Le parcours de Vince Zampella est indissociable de l'évolution du jeu de tir moderne. S'il a travaillé comme producteur sur de nombreux titres à succès
, c'est véritablement en 2002 qu'il se fait un nom en tant que directeur du développement sur Medal of Honor: Allied Assault
. Développé par le studio 2015 Inc pour Electronic Arts, ce titre est devenu un succès critique majeur, posant les bases de la mise en scène cinématographique dans les jeux de guerre.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les tensions avec EA ont conduit à un tournant historique. Lorsque l'éditeur a tenté d'internaliser le développement de la franchise en coupant les ponts avec 2015 Inc, l'équipe a refusé de se laisser absorber. C'est alors qu'Activision est entré en scène avec une proposition audacieuse : financer leur propre studio pour créer une nouvelle licence. Ce studio deviendra Infinity Ward, et le jeu, dont le nom de code était « MOH Killer », sortira en octobre 2003 sous le nom de Call of Duty.
De la gloire de Modern Warfare à la renaissance avec Respawn
Sous la direction conjointe de Zampella et Jason West, Infinity Ward s'est hissé au sommet du monde vidéoludique, notamment grâce à la création de la série Modern Warfare qui a redéfini les codes du multijoueur
. Cependant, cette relation fructueuse avec Activision a pris fin brutalement en 2010 suite à un conflit majeur concernant les contrats et les royalties, aboutissant au licenciement des deux têtes pensantes.
Loin de se laisser abattre, le duo a fondé Respawn Entertainment, rejoint par de nombreux anciens d'Infinity Ward. Sous la houlette d'Electronic Arts, qui a fini par acquérir le studio en 2017, ils ont donné naissance à la franchise Titanfall
, développé des opus salués de la saga Star Wars et créé le phénomène du Battle Royale, Apex Legends
. Plus récemment, en 2021, Zampella avait reçu la lourde tâche de relancer la série Battlefield, menant à la sortie de Battlefield 6 cette année, un immense succès commercial capable de détrôner Call of Duty.
L'hommage vibrant de l'industrie
La disparition de Vince Zampella a suscité une vague d'émotion
. Geoff Keighley, créateur des Game Awards, a tenu à saluer, sur X
, la mémoire de cet homme d'exception :
Vince était une personne extraordinaire, un joueur dans l'âme, mais aussi un dirigeant visionnaire doté d'une capacité rare à reconnaître le talent et à donner aux gens la liberté et la confiance nécessaires pour créer quelque chose de vraiment grand. [...] Il laisse derrière lui un héritage incroyable. Nos dîners et nos longues conversations me manqueront. Et bien qu'il ait créé certains des jeux les plus influents de notre époque, j'ai toujours eu le sentiment que son plus grand jeu était encore devant lui.
commentaire (1)
Eh beh, un des meilleurs devs de ces 20 dernières années, rip champion