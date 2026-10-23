Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment équiper deux armes principales ?

Nous vous précisons comment faire pour avoir deux armes principales dans un même loadout/une même classe sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Étant donné que Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS compétitif, les joueurs et les joueuses doivent s'assurer de façonner les meilleurs loadouts/les meilleures classes possibles afin de performer sur le champ de bataille, notamment en mode multijoueur. De ce fait, il se peut que vous ressentiez le besoin d'avoir deux armes principales pour une même classe, mais que vous ne sachiez pas comment faire.

Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons comment équiper deux armes principales dans un même loadout sur Call of Duty: Modern Warfare 4.

Comment avoir deux armes principales dans une classe sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Comme cela était déjà le cas sur les précédents opus de la franchise, Call of Duty: Modern Warfare 4 donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité d'équiper deux armes principales dans un seul et même loadout. Pour autant, cela nécessite d'avoir débloqué et sélectionné un élément bien spécifique.

Ainsi, pour avoir deux armes principales dans une même classe sur Call of Duty: Modern Warfare 4, il faut équiper l'atout Surarmement/Overkill dans un loadout. Celui-ci se débloque après avoir atteint le niveau de joueur 4 et après avoir accès à la fonctionnalité « Créer une classe ». Normalement, il suffit d'effectuer 1 ou 2 parties dans le mode multijoueur pour atteindre ce niveau. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent très rapidement avoir deux armes principales sur Modern Warfare 4.

Comment équiper l'atout Surarmement sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Si vous avez atteint le niveau de joueur 4 et que vous avez accès à « Créer une classe », présent dans le volet sur la gauche depuis le lobby multijoueur, vous pouvez aisément modifier les atouts équipés par loadout. Pour cela, il vous suffit d'effectuer les actions suivantes :

Sélectionnez le loadout que vous désirez modifier depuis « Créer une classe ».

Tout en bas de la liste, cliquez sur « Atouts ».

Équipez l'atout Surarmement, si vous désirez avoir deux armes principales pour ce loadout. Il ne vous reste plus qu'à choisir les armes principales que vous souhaitez utiliser.



Vous pouvez, à tout moment, revenir sur votre décision et décider de modifier les atouts équipés. D'ailleurs, comme vous pourrez le constater, un loadout propose d'opter pour 3 atouts au maximum, et ce, selon une sélection donnée. Certains de ces éléments se débloquent en fonction de votre progression.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est disponible depuis le 23 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.