Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment changer de pseudo ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2026 à 15h15
Nous vous indiquons, étape par étape, comment modifier votre nom/pseudo sur Call of Duty: Modern Warfare 4, si celui-ci ne vous convient plus.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment changer de pseudo ?

Souvent, les joueurs et les joueuses changent de pseudo, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, il est possible que votre pseudo préféré n'était pas disponible lors de la sortie du jeu/lors de la création de votre compte Activision et que quelques temps plus tard, celui-ci se retrouve libre. Il se peut également que vous soyez de retour sur la licence, après une longue absence, notamment en faisant votre retour sur Call of Duty: Modern Warfare 4, parce que vous aviez moins appréciés les derniers Black Ops. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent comment changer de pseudo, puisqu'il est parfois difficile, voire, dans certains cas, impossible de le faire.

Pour Call of Duty: Modern Warfare 4, rassurez-vous, la tâche est plutôt évidente, encore faut-il savoir où chercher. C'est pourquoi nous vous expliquons, pas à pas, comment changer votre pseudo sur Modern Warfare 4.

Changer son pseudo sur Call of Duty: Modern Warfare 4

Contrairement à certains jeux où il est obligatoire de se rendre sur le site officiel, il est tout à fait possible de changer son pseudo en jeu directement dans Call of Duty: Modern Warfare 4. Pour cela, vous devez vous rendre dans les paramètres et naviguer dans les menus, pour modifier le nom affiché en partie. Afin que cela soit plus clair pour vous, voici les quelques étapes à suivre pour changer votre pseudo sur Modern Warfare 4 :

  • Lancez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur votre plateforme.
  • Une fois dans le menu principal, allez dans les paramètres.
  • Cliquez, ensuite, sur l'onglet « Compte et réseau » (tout en bas de la liste).
  • Sélectionnez, ensuite, « Compte Activision », tout en haut de la liste.
  • Vous verrez alors, sur votre écran, une page indiquant votre pseudo actuel sur Modern Warfare 4.
  • Vous pouvez le changer en cliquant sur « Modifier pseudo ».

Vous pouvez, d'ailleurs, vous aider des images ci-dessous pour mieux comprendre ces différentes étapes liées à la modification de son pseudo sur MW4.

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Avant de changer votre pseudo sur Call of Duty: Modern Warfare 4, il est important de savoir que vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation autant de fois que vous le désirez. En effet, vous avez, initialement, 2 jetons pour modifier votre nom sur Modern Warfare 4 et vous en obtenez un tous les 6 mois. De ce fait, il faudra choisir avec soin votre nouveau pseudo sur Call of Duty: Modern Warfare 4. Bien évidemment, tout pseudonyme non approprié pourrait conduire à un bannissement par Activision.

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Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est sorti ce 23 octobre 2026, est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vous pouvez vous diriger vers notre portail Call of Duty: Modern Warfare 4 pour retrouver tous nos guides.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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