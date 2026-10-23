Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment changer de réticule ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2026 à 15h48
Si vous vous demandez comment changer de réticule sur vos armes sur Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que nous vous partageons la marche à suivre.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : Comment changer de réticule ?

Étant donné que Call of Duty: Modern Warfare 4 est un FPS tactique et compétitif, une multitude de critères et paramètres sont à prendre en compte afin de performer. À ce propos, de nombreux joueurs et joueuses ont l'habitude de modifier le viseur de leurs armes selon leurs préférences. Évidemment, et comme vous vous en doutez, cela est également possible sur ce nouvel opus Call of Duty. 

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous précisons comment changer le réticule d'une arme sur Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que vous puissiez façonner votre équipement comme vous le désirez.

Comment changer de réticule sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

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Pour modifier le réticule d'une arme sur Call of Duty: Modern Warfare 4, il est impératif d'avoir accès à « Créer une classe », qui nécessite d'avoir atteint le niveau de joueur 4 (une ou deux parties en multijoueur devraient suffire). Si tel est le cas, vous pouvez, dès lors, personnaliser vos classes/loadouts, mais aussi modifier le réticule d'une arme. D'ailleurs, et sans plus attendre, voici pas à pas comment changer de réticule sur Call of Duty: Modern Warfare 4

  • Lancez Call of Duty: Modern Warfare 4 sur votre plateforme.
  • Optez pour l'un des modes de jeu proposés (multijoueur ou DMZ, par exemple).
  • Cliquez, ensuite, sur « Créer une classe », présent dans le volet sur la gauche.
  • Choisissez le loadout, avec l'arme souhaitée, de votre choix.
  • Appuyez sur la touche affiliée à « Apparence » (touche Triangle sur PS5) depuis l'arme en question.
    • Vous pouvez très bien passer par Armurerie, puis sélectionner l'onglet « Apparence ».
  • Sélectionnez, maintenant, « Réticule » dans la liste en bas de votre écran.
  • Choisissez le réticule de votre choix.

Si vous désirez, de nouveau, changer votre réticule/viseur sur Call of Duty: Modern Warfare 4, que ce soit pour une autre arme ou celle déjà modifiée, il vous suffit de répéter la manipulation décrite ci-dessus.

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Comment débloquer de nouveaux réticules sur Call of Duty: Modern Warfare 4 ? 

Comme vous pourrez le constater, Call of Duty: Modern Warfare 4 propose de nombreux réticules. Toutefois, la grande majorité d'entre eux doivent être débloqués. Cela nécessite de progresser et de réaliser un défi bien spécifique. Dans le cas du multijoueur, et au moment de la sortie, il faut réaliser un certain nombre d'éliminations pour débloquer de nouveaux réticules. Il se peut que d'autres défis soient proposés à l'avenir.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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