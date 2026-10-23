Call of Duty: Modern Warfare 4 Durée de vie : Combien d'heures pour terminer la campagne ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2026 à 10h12
Retrouvez toutes les informations à propos de la durée de vie de la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, et donc combien d'heures sont nécessaires pour en venir à bout.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 Durée de vie : Combien d'heures pour terminer la campagne ?

Cela fait plusieurs années maintenant que les opus Call of Duty proposent, en plus d'autres modes (multijoueur, Zombies ou encore DMZ), une campagne. Le titre de cette année 2026, à savoir Call of Duty: Modern Warfare 4, ne déroge pas à la règle. Ainsi, de nombreuses personnes comptent découvrir son histoire, qui est narrée à travers diverses missions. D'ailleurs, plusieurs joueurs et joueuses s'interrogent à propos de la durée de vie de la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, et souhaitent, dès lors, savoir combien d'heures sont nécessaires pour terminer toutes les missions de l'histoire principale.

Durée de vie de la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez, par exemple, récupérer tous les trophées/succès en lien avec le mode histoire de cet opus Call of Duty, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que terminer toutes les missions. En outre, cela va également dépendre du mode de difficulté sélectionné en début d'aventure.

Combien d'heures pour terminer la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4

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Grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation concernant la durée de vie de la campagne de Modern Warfare 4. Ainsi, terminer toutes les missions principales de Call of Duty: Modern Warfare 4 demande environ 7 à 9 heures, et ce, selon la difficulté normale. Pour proposer un point de comparaison, notons que la campagne de Black Ops 7 demandait environ 4 à 6 heures. 

D'ailleurs, sachez que nous vous parlons du nombre de missions disponibles dans la campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 dans un guide dédié.

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Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Modern Warfare 4, qui est disponible depuis le 23 octobre 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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