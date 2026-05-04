Call of Duty: Modern Warfare 4 (2026) sortirait sur une plateforme surprenante

Alors que la sortie de Call of Duty Modern Warfare 4 est pressentie pour fin 2026, de récentes fuites agitent la communauté. Le prochain opus de la célèbre franchise d'Activision pourrait faire un choix surprenant en maintenant sa sortie sur l'ancienne génération.

Le prochain volet de la saga Call of Duty, prévu pour octobre ou novembre 2026, fait déjà l'objet de nombreuses spéculations. Si Activision n'a pas encore officialisé le titre, toutes les rumeurs concordent vers un retour de la sous-série Modern Warfare avec un quatrième épisode. Cependant, c'est une information technique qui retient aujourd'hui l'attention des joueurs et des observateurs de l'industrie.

Un développement toujours ancré sur l'ancienne génération

Selon les informations partagées par le célèbre informateur Alaix sur les réseaux sociaux, des versions de test de Call of Duty Modern Warfare 4 tourneraient actuellement sur PlayStation 4. Cette révélation indique que les développeurs d'Infinity Ward prévoient de sortir le jeu sur les consoles de la génération précédente, incluant la PS4 et la Xbox One, soit plus de six ans après l'arrivée de la PlayStation 5 et des Xbox Series sur le marché.

Hearing that MW4 is currently being playtested on PS4

xddd — Alaix (@HeyImAlaix) May 3, 2026

Cette décision stratégique permettrait à l'éditeur de conserver une base de joueurs massive, mais elle suscite de vives inquiétudes quant aux ambitions techniques du titre. Sur les réseaux sociaux, la communauté n'a pas tardé à exprimer sa frustration, craignant que le maintien de ces anciennes plateformes ne bride considérablement les graphismes et les mécaniques de jeu.

Outre les plateformes ciblées, des fuites ont également abordé le contenu de ce futur opus. Fin 2025, des rapports suggéraient que le multijoueur de Modern Warfare 4 serait une copie quasi identique de celui de Modern Warfare 2. Face à l'ampleur de la rumeur, le studio Infinity Ward avait d'ailleurs pris la parole pour inviter les joueurs à ne pas croire tout ce qui circule sur internet.

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Cependant, une nouvelle plus réjouissante concerne le mode de jeu DMZ. Particulièrement apprécié par une frange de la communauté, ce mode d'extraction ferait son grand retour avec des cartes spécialement conçues pour l'occasion. Du côté de la campagne solo, l'intrigue devrait faire suite aux événements de Modern Warfare 3, plongeant les joueurs dans un nouveau conflit impliquant Vladimir Makarov et le groupe Konni, avec un théâtre d'opérations potentiellement situé dans la péninsule coréenne.

Des changements majeurs pour l'écosystème Xbox

Ce futur lancement s'inscrira également dans une nouvelle dynamique pour Microsoft, propriétaire de la franchise. Il a été confirmé que les prochains jeux Call of Duty ne seront plus intégrés dès le premier jour dans l'abonnement Xbox Game Pass de base. Ce changement de cap vise à rentabiliser le modèle économique des abonnements tout en maintenant les ventes traditionnelles.

Alors que les équipes de Treyarch continuent d'alimenter les épisodes récents en contenu, tous les regards se tournent désormais vers Infinity Ward. L'officialisation de ce Modern Warfare 4 devrait intervenir dans les semaines à venir, permettant enfin de démêler le vrai du faux concernant ses ambitions techniques et narratives. N'hésitez pas à nous dire, dans l'espace dédié aux commentaires, si vous souhaitez une sortie de Modern Warfare 4 sur l'ancienne génération de consoles ou non.