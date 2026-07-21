Call of Duty: Modern Warfare 4 annonce les dates de la bêta, on fait le point

Activision a, récemment, partagé les dates concernant la bêta à venir pour Call of Duty: Modern Warfare 4.

Comme pour les précédents opus de la franchise, Activision a prévu une bêta pour Call of Duty: Modern Warfare 4, afin que les joueurs et les joueuses puissent tester le titre avant son lancement officiel, qui est, pour rappel, programmé pour le mois d'octobre 2026. D'ailleurs, les équipes en charge viennent tout juste de révéler les dates de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Les dates de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont connues

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la licence et un article sur le site officiel, Activision a partagé des informations importantes à propos de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui dispose désormais de dates précises. Comme pour les précédents titres, les équipes en charge comptent proposer la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur deux week-ends distincts et successifs. Mais, sans plus attendre, voici les dates de la bêta de Modern Warfare 4 :

Bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 - Week-end 1 : Dates → du 21 au 25 août 2026 Plateformes → Xbox Series, PS5, PC Pour qui ? → Pour les joueurs et les joueuses qui ont précommandé le titre

: Bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 - Week-end 2 : Dates → Du 28 août au 1er septembre 2026 Plateformes → Xbox Series, PS5, PC, Nintendo Switch 2 Pour qui ? → Bêta ouverte, donc pour tout le monde

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Le Call of Duty: NEXT de 2026 est daté

En complément, Activision a précisé que le Call of Duty: NEXT de cette année 2026, qui sera donc dédié à Call of Duty: Modern Warfare 4, se tiendra le 21 août prochain. D'ailleurs, le premier week-end de bêta pour le titre démarrera après cet événement, qui nous offrira des détails sur « le contenu à venir dans le mode multijoueur de Modern Warfare 4, des commentaires des développeurs et de nouvelles révélations », en plus de séquences de gameplay.

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Bientôt, l'ouverture des précommandes pour la version Switch 2 de Modern Warfare 4

Par ailleurs, Activision a annoncé que les précommandes pour la version Nintendo Switch 2 de Call of Duty: Modern Warfare 4 seront ouvertes dès le 26 août 2026, soit deux jours avant le lancement de la bêta ouverte. Pour le moment, nous ne possédons pas encore d'informations sur le tarif de cette version.

All the details 👇 https://t.co/lb0Jw3LXbW — Call of Duty (@CallofDuty) July 20, 2026

Rendez-vous donc à la fin du mois d'août 2026 pour découvrir la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4. Rappelons, pour conclure, que ce nouvel opus Call of Duty sort le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.