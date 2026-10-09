Call of Duty: Mobile va bientôt accueillir une carte emblématique

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2026 à 16h07
Les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Mobile vont prochainement pouvoir lancer des parties sur une carte devenue iconique.
Call of Duty: Mobile va bientôt accueillir une carte emblématique

Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Mobile est sur le point de s'offrir une toute nouvelle saison, qui doit notamment être lancée en ce mois d'octobre 2026 et qui met en scène des vampires ainsi que des loup-garous. Peu de temps après cela, Call of Duty: Mobile se dotera d'une nouveauté de taille, soit une nouvelle carte de jeu, qui est très connue de la communauté.

Verdansk arrive sur Call of Duty: Mobile

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que l'équipe de développement a révélé l'excellente nouvelle : la fameuse carte Verdansk se rendra disponible dès le 12 novembre 2026 sur Call of Duty: Mobile. S'agissant de l'une des cartes les plus emblématiques de la franchise, il y a de grandes chances que cette annonce va ravir la communauté, tant son arrivée était attendue de beaucoup.

Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet, étant donné qu'aucun détail complémentaire n'a été partagé par les développeurs. Remarquons, tout de même, que cette annonce est accompagnée d'une très courte vidéo, qui montre un personnage en moto arpentant une route et se garant face à un panneau comportant le nom « Verdansk ».

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Rendez-vous donc le 12 novembre 2026 pour lancer des parties sur la carte Verdansk via Call of Duty: Mobile, qui est à retrouver gratuitement sur appareils iOS et Android. En attendant, les joueurs et les joueuses pourront profiter des nouveautés apportées par la saison 9, dont le lancement est prévu pour le 14 octobre prochain.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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