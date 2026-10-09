Call of Duty Mobile se transforme en Twilight pour attirer les joueurs

Activision lance une nouvelle saison pour Call of Duty Mobile sous le signe d'Halloween. Les joueurs devront choisir entre vampires et loups-garous dans une ambiance rappelant la saga Twilight. Au programme : modes limités, nouvelles armes et récompenses exclusives dès le 14 octobre.

Activision a officiellement levé le voile sur la prochaine saison de son célèbre jeu de tir sur mobile. Pour cette neuvième saison, les développeurs ont décidé de plonger les joueurs dans une ambiance sombre et surnaturelle, parfaite pour célébrer la période d'Halloween. Fini les conflits militaires classiques, place à un affrontement digne de la saga Twilight où s'opposent deux factions légendaires : les vampires et les loups-garous. Les amateurs de sensations fortes et d'univers fantastiques seront ravis de découvrir les nombreuses nouveautés qui les attendent.

Le choix crucial entre deux factions mythiques

Dès le lancement de cette nouvelle saison, les utilisateurs seront invités à faire un choix déterminant. Ils devront prêter allégeance à l'un des deux camps proposés. Serez-vous un vampire assoiffé de sang ou un loup-garou bestial ? Ce choix n'est pas qu'une simple question d'esthétique, puisqu'il conditionnera l'expérience de jeu lors de l'événement principal baptisé « Fang Wars ». Dans cette guerre des crocs, chaque camp devra lutter ardemment pour accumuler des points et débloquer des plans d'armes exclusifs, pensés spécifiquement pour chaque faction.

L'éditeur rassure toutefois les joueurs moins compétitifs. Quelle que soit l'issue de cette bataille acharnée entre créatures de la nuit, les deux camps recevront des récompenses gratuites. Ceux qui préfèrent les affrontements réalistes devront prendre leur mal en patience, car comme le veut la tradition des jeux sur mobile, les événements saisonniers transforment radicalement l'atmosphère du titre pendant quelques semaines.

Des festivités étendues avec un mode inédit

Outre le conflit central, la saison 9 introduit l'événement « Call of the Dead », une célébration inspirée du Jour des Morts. Les joueurs auront pour mission de récolter des ossements tout au long de leurs parties. Ces objets feront office de monnaie d'échange dans une boutique temporaire spécialement mise en place pour l'occasion. L'une des récompenses phares de cet événement nécessitera de collecter une centaine d'ossements.









Ce type de récompense cosmétique est particulièrement prisé par la communauté, ajoutant une touche d'horreur bienvenue aux affrontements multijoueur. Les développeurs montrent une fois de plus leur capacité à renouveler l'intérêt du jeu en proposant des défis thématiques engageants.

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Un arsenal enrichi et des préparatifs nécessaires

Le déploiement de cette neuvième saison s'accompagne naturellement d'un nouveau passe de combat, décliné en versions gratuite et premium. Parmi les ajouts majeurs, on note l'arrivée du fusil d'assaut Grav. Cette arme à haute vélocité est d'ores et déjà présentée comme redoutable pour éliminer les cibles à longue distance, promettant de bousculer l'équilibre actuel du jeu.

Afin d'éviter la saturation des serveurs et les temps d'attente interminables, Activision a autorisé le téléchargement anticipé d'une partie des fichiers de mise à jour. Les joueurs peuvent dès à présent organiser l'espace de stockage de leurs appareils mobiles. Cependant, le contenu inédit restera strictement verrouillé jusqu'au lancement officiel des festivités, programmé pour le 14 octobre.