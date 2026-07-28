Call of Duty: Black Ops 1 et 2 déjà écoulés à plusieurs millions d'exemplaires ?

Disponibles depuis le 10 juillet 2026, les deux premiers opus de la saga Call of Duty: Black Ops auraient conquis de nombreux nostalgiques malgré leur prix plutôt élevés d'après une fuite.

Même s'il s'agit de simples portages, Call of Duty: Black Ops et sa suite ont rapidement fait sensation auprès des joueurs. Leur succès était tel que de nombreux joueurs ont partagé leur enthousiasme sur le matchmaking des deux jeux. Ces retours ont d'ailleurs poussé Activision à faire quelques changements sur certains des modes de Call of Duty: Black Ops 7.

Si la nostalgie est un facteur qui fait recette, le prix de vente de chaque jeu, fixé à 39,99 euros, était pourtant un frein pour certains utilisateurs. Toutefois, précisons que les deux jeux sont en promotion sur le PS Store jusqu'au 6 août prochain. Cette promotion a pu inciter plus facilement à l'achat et, d'après les chiffres partagés par CharlieIntel, les ventes seraient importantes.

Plus de 7 millions de copies vendues des deux premiers opus de Call of Duty: Black Ops ?

Dans une publication X datant du 28 juillet 2026, l'insider révèle que « Les versions PlayStation de Call of Duty : Black Ops et Black Ops 2 se sont vendues à plus de 7 millions d'exemplaires au total, selon des sources proches des chiffres de ventes ». Même si ce dernier est plutôt fiable, cette information est à prendre au conditionnel. En effet, Activision n'a pas encore partagé les chiffres de vente des deux titres et ceux-ci peuvent être inférieurs ou supérieurs à la réalité.

Call of Duty: Black Ops and Black Ops 2 ports on PlayStation have sold over 7 million units combined, sources familiar with the sales figures tell us pic.twitter.com/gGgchMcSPi — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 28, 2026

Malgré tout, les chiffres de fréquentation des deux jeux, notamment aux États-Unis, pourraient confirmer cette révélation. Pendant la semaine du 18 juillet 2026, il y aurait eu plus de 5 millions de joueurs actifs présents sur Call of Duty: Black Ops 2. Si le cap des 7 millions de copies vendues venait à se confirmer, cela pourrait inciter Activision à poursuivre les portages.

D'autres portages envisagés si le succès est au rendez-vous ?

Alors que Call of Duty: Modern Warfare 4 approche à grands pas et que Call of Duty: Black Ops 7 reste l'opus le plus récent à ce jour, la nostalgie fait donc toujours recette. Sachant que le catalogue est vaste, Activision pourrait confier ces projets de portages à de petits studios tout en concentrant ses efforts sur les nouvelles entrées.

À lire également Les portages de Call of Duty: Black Ops 1 et 2 n'arriveront pas sur Switch

Pourtant, les deux jeux n'ont bénéficié d'aucune amélioration visuelle, ne proposant pas d'affichage 4K 120 FPS. Avant de s'enflammer sur le retour d'autres jeux de la saga, il faut attendre quelques semaines de plus et voir si les deux titres restent populaires après la période de promotion.

Si vous souhaitez retrouver les jeux de votre adolescence, sachez que Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sont disponibles sur PS5 et PS4.