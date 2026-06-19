Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 : Les portages PlayStation ne sont pas des remasters, c'est confirmé

Activision a, récemment, clarifié les choses en ce qui concerne les portages PlayStation de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 en partageant de plus amples informations.

Comme vous le savez probablement déjà, au mois de juin 2026, Treyarch a annoncé, et surtout, officialisé l'arrivée de portages PlayStation pour Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2. Or, cette annonce a soulevé beaucoup d'interrogations. Il y a peu de temps, Activision a apporté de nouvelles informations, confirmant ainsi que ces portages de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 ne sont pas des remasters.

Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 profitent de portages, pas de remasters

Peu de temps après la révélation de Treyarch, les journalistes d'Eurogamer ont contacté Activision afin d'avoir de plus amples informations au sujet de l'arrivée de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sur consoles PlayStation. Dès lors, Activision a confirmé que ces versions ne sont pas des remasters, mais bien de simples portages de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sur PS4 ainsi que PS5.

Call of Duty: Black Ops 1&2 PlayStation re-releases are not remasters, Activision confirms: here's why you should temper your expectations https://t.co/JOQUp03uop pic.twitter.com/GJxB95GSy3 — Eurogamer (@eurogamer) June 19, 2026

De ce fait, ces versions ne devraient pas proposer de grandes améliorations ou nouveautés. Il y a de grandes chances que les équipes en charge du projet nous révéleront des détails dans les semaines à venir, d'autant plus que seule une fenêtre de sortie a été partagée, à l'heure actuelle.

Une date de sortie encore non communiquée

D'après les dernières informations connues, les portages de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 doivent arriver au cours du mois de juillet 2026 sur les dernières consoles PlayStation. Pour autant, Treyarch et Activision n'ont pas encore donné de date de sortie précise, bien que, comme dit précédemment, nous pouvons nous attendre à une annonce à ce sujet dans les jours à venir. Affaire à suivre sur ce point...