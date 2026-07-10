Les portages de Call of Duty: Black Ops 1 et 2 n'arriveront pas sur Switch

Alors que les célèbres Black Ops 1 et 2 s'invitent enfin sur les deux dernières générations de consoles PlayStation, les joueurs Nintendo restent sur la touche, tout comme ceux sur Xbox. Malgré le potentiel technique de la Switch 2, aucun portage n'est prévu pour ces classiques du jeu de tir.

L'attente fut longue pour les amateurs de la franchise Call of Duty. Après des mois de rumeurs et une officialisation il y a quelques semaines, les portages de Black Ops 1 et 2 sont enfin disponibles, mais uniquement sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Une annonce qui laisse un goût amer à une grande partie de la communauté, particulièrement celle évoluant sur l'écosystème Nintendo.

L'incompréhensible impasse sur la Nintendo Switch

Sur les réseaux sociaux, CharlieIntel a douché les espoirs des joueurs nomades en confirmant dans une publication sur X qu'aucun portage de Black Ops 1 et 2 n'était actuellement dans les cartons pour la Nintendo Switch, que ce soit la 1 ou la 2. Cette décision est d'autant plus frustrante que ces jeux, sortis il y a plus d'une décennie, tourneraient sans la moindre difficulté sur le matériel actuel de la firme japonaise.

La Switch a déjà accueilli des portages bien plus gourmands par le passé, rendant cette exclusion difficile à justifier d'un point de vue purement technique, tandis que la Switch 2 est encore plus puissante. De plus, aucune mise à jour n'a été annoncée pour les versions Xbox ou PC, réservant cette exclusivité tarifée aux seules machines de Sony.

Un mal pour un bien pour les joueurs Nintendo ?

Si la frustration est palpable, il convient de regarder de plus près ce que proposent réellement ces portages PlayStation développés en collaboration avec Iron Galaxy. Vendus au prix fort (40 euros par jeu), ils n'incluent aucun contenu additionnel. Les joueurs doivent repasser à la caisse pour obtenir les précieux packs de cartes et modes Zombies supplémentaires.

Pire encore, ces versions se contentent du strict minimum syndical. Il n'y a aucune amélioration graphique, pas de prise en charge des 120 images par seconde, ni même de réglage du champ de vision. L'expérience reste visuellement identique à celle proposée lors des sorties initiales. Les joueurs Nintendo échappent donc peut-être à une opération commerciale discutable, tout comme ceux évoluant sur Xbox Series et Xbox One.