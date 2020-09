Suivre la révélation du multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War

Quelques jours après l'officialisation en bonne et due forme de, pour le plus grand plaisir de millions de joueurs, puisque le titre s'est fait attendre durant de longs mois,. Nous vous expliquons comment faire pour suivre la révélation et ne rien louper de l'événement.Cette grande révélation aura lieu dès 19h, heure française, et permettra donc de. Les modes disponibles au lancement devraient être abordés, avec, espérons-le, quelques nouveautés. En plus d'une présentation des nouveautés, du gameplay est également attendu lors de cette soirée. Pour les plus impatients, vous pouvez toujours regarder les quelques images de gameplay ayant fuité il y a peu Les festivités seront à suivre, comme toujours, directement sur la chaîne Twitch ou YouTube dePour rappel,se déroulera durant la guerre froide, comme son nom l'indique, et est une suite directe de Black Ops, sorti en 2010. Pour le mode campagne, les joueurs auront l'occasion de prendre des décisions importantes, lesquelles permettront de découvrir différentes fins . Comme pour Modern Warfare, le contenu post-lancement sera gratuit est attendu le 13 novembre, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.