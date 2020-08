Call of Duty: Black Ops Cold War : La campagne disposera de plusieurs fins

Une histoire à plusieurs fin

Certains de ces choix plus tôt dans le match, et d'autres vers la fin, façonneront en fait la fin de la campagne.

Alors que les joueurs découvraient les premières images de Call of Duty: Black Ops Cold War lors de l'événement qui a eu lieu sur Warzone le 26 août dernier, c'est à l'occasion deque nous avons donc pu en apprendre davantage surÉtant la suite directe du premier jeu de la sérieet afin de resituer le contexte, les joueurs seront plongés à l'époque de la guerre froide et devront faire face aux conflits géopolitiques entre les États-Unis et la Russie.Lors de la diffusion de cette nouvelle bande-annonce durant l'opening de la gamescom,dea fait une déclaration intéressante selon laquelle « le choix des joueurs et la liberté des joueurs » dirigeront la campagne de Cold War.En effet,. Ce n'est pas tout, il y aura également des moments in-gane durant lesquelsPour rappel,sortira le 13 novembre prochain sur PC et PS4 et est d'ores et déjà disponible en précommande