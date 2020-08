Comment suivre le reveal de Call of Duty: Black Ops Cold War ?

Activision et Treyarch ont, enfin, levé le voile sur en l'officialisant ce 19 août , juste avant de publier une première image du jeu . Toutefois, les développeurs nous ont donné rendez-vous pour ce 26 août afin de suivre la grande révélation, qui aura lieu à Verdansk.Il semblerait donc que les joueurs doivent se rendre directement dans Warzone afin de suivre en avant-première cette révélation, attendue depuis de nombreuses semaines. Nous ne savons cependant pas comment l'événement aura lieu, mais les premières images de cedevraient être partagées. Les plus optimistes espèrent même qu'une date de sortie soit communiquée dès ce 26 août, ce qui pourrait être le cas.Concernant l’horaire, Activision a précisé qu'il fallait patienter jusqu'en début de soirée, puisque cet événement aura lieu à 19h30, heure Française.Enfin, si pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez vous rendre dans Warzone, l'événement pour la révélation desera streamé sur YouTube et Twitch, et les images et informations seront très vite partagées sur les réseaux sociaux, et nous ne manquerons pas de les relayer.L'article sera mis à jour, dès que de plus amples informations seront données.