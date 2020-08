Black Ops Cold War sera bien le nouveau Call of Duty

La communauté commençait à s'impatienter quant à l'annonce du prochain, qui n'avait toujours pas été officialisé. Chose faite ce 19 août, avec un nom et un logo. Les joueurs retrouveront bien la licence, comme les nombreuses rumeurs l'avaient suggéraient ces derniers mois.Après quelques teasers parus en jeu ou sur la toile, c'est par le biais d'une courte vidéo qu'Activision, Treyarch et Raven, respectivement éditeur et développeurs, ont été un peu plus loquaces. Une vidéo a en effet été partagée sur YouTube, laquelle nous montre, après quelques images tirées de faits historiques,, confirmant donc son nom.Si aucune autre information n'a été communiquée, le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour le 26 août afin d'en découvrir davantage, avec un trailer et de plus amples détails sur le jeu. La description de la vidéo fait mention de Verdansk, il est donc possible que les premières images soient partagées via Warzone, même si nous les retrouverons, dans tous les cas, sur les réseaux sociaux dans la foulée.Marquez donc d'une croix blanche la date du 26 août,à ce moment. Outre des images et des informations sur le jeu, une date de sortie devrait être communiquée.