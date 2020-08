Call of Duty: Black Ops Cold War dévoile son intrigue à travers un trailer, confirmant sa date de sortie

Black Ops Cold War sera bel et bien la suite du premier opus

Le multijoueur cross-gen annoncé, ainsi que le mode Zombie

Warzone

Black Ops Cold War confirme sa date de sortie

Se montrant pour la première fois dans Call of Duty: Warzone via la ville fictive de Verdansk, nous en savons désormais un peu plus sur Call of Duty: Black Ops Cold War L'information vient de se confirmer,premier du nom. Suite directe de celui-ci, les joueurs seront plongés dans les années 1980 au milieu des conflits géopolitiques qui opposent donc la Russie et les États-Unis. Les différents lieux ayant été confirmés, nos futurs soldats se promèneront à travers le monde, allant de Berlin-Est jusqu'à la Turquie. Ils seront à la poursuite d'un mystérieux espion se nommant Perseus.Voici une bonne nouvelle pour les joueurs de tous horizons :. Les studios ont pris soin de penser à toute leur communauté, car le titre sera cross-play sur les consoles actuelles et PC, ainsi que sur les consoles nouvelle génération, à savoir PS5 et Xbox Series X.Bien évidemment,payant, mais aussi gratuit, sera disponible dès la sortie de, permettant aux joueurs de débloquer au fur et à mesure des récompenses inédites. Ce dernier semble garder le même système que celui de Call of Duty: Modern Warfare.De plus, les amoureux duseront conquis puisque ce dernier revient, etPlusieurs nouveaux modes devraient voir le jour, cependant, le studio préfère rester discret à ce sujet., et ce dernier accueillera de tout nouveaux modes dès la sortie du titre de Treyarch. Pour rappel, le battle royale présent dans Modern Warfare évoluera en même temps que celui de Cold War, proposant ainsi la même expérience de jeu., puisque cette dernière a fait son apparition sur le launcher de battle.net, quelques minutes avant le lancement de l'événement sur Warzone, date qui a ensuite été confirmée sur le trailer et les réseaux sociaux. D'ores et déjà disponible en précommande, les différentes éditions ont été détaillées Finalement,nous donne rendez-vous