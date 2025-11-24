VS Recon loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 novembre 2025 à 16h54
Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil de précision VS Recon sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.
VS Recon loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements
Call of Duty: Black Ops 7 est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. Le VS Recon, qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter un build/loadout avec le fusil de précision VS Recon, et ce, dans le but de dominer les lobbys de Black Ops 7.

Meilleur build/loadout pour le VS Recon sur Black Ops 7

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Pour ce qui est du VS Recon, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la vitesse de visée et donc le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le loadout du VS Recon sur Black Ops 7 que nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un chargeur à la place de la poignée arrière. 

Les accessoires pour le build du VS Recon sur Black Ops 7

Type d'accessoire
Accessoire
Poignée arrière (Poignée de transition sprint-tir) Poignée R-2-Laúfen ou (Poignée express) Poignée R-1 Shelf
Canon (Canon court) Canon RistRauch Nimbus 17"
Accessoire Canon (Garde main de stabilisation) Garde-main Stetig-C
Laser (Laser de maniement) Laser Instinct Array 1mW ou (Laser Strelok) Laser Lockstep 5mW
Mods de tir (Ressorts de recul- Système de recul accéléré ou (Tir rapide) Verrou léger

Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Silencieux monolithique/Compensateur RL-7.62 (Bouche) et Sabot de crosse Outpost Raider (Crosse). Autrement, vous pouvez les sélectionner en modifiant l'un des accessoires présentés ci-dessus. Toutefois, il est, selon nous, préférable d'opter pour le Joker Surarmement, afin d'avoir une arme à courte distance.

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Équipements et arme secondaire

Pour parfaire votre loadout avec le fusil de précision VS Recon sur Call of Duty: Black Ops 7, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant Artilleur peut également être très utile pour apposer davantage d'accessoires sur ledit fusil de précision. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.
  • Arme de corps à corps → Couteau
  • Amélioration de combat → Système Trophy
  • Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant
  • Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante
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Bien évidemment, et comme nous vous le disions, ce build/loadout du VS Recon sur Black Ops 7 peut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions du VS Recon dans Black Ops 7

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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