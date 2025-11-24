VS Recon loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil de précision VS Recon sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour le VS Recon sur Black Ops 7

Les accessoires pour le build du VS Recon sur Black Ops 7

Type d'accessoire Accessoire Poignée arrière (Poignée de transition sprint-tir) Poignée R-2-Laúfen ou (Poignée express) Poignée R-1 Shelf Canon (Canon court) Canon RistRauch Nimbus 17" Accessoire Canon (Garde main de stabilisation) Garde-main Stetig-C Laser (Laser de maniement) Laser Instinct Array 1mW ou (Laser Strelok) Laser Lockstep 5mW Mods de tir (Ressorts de recul- Système de recul accéléré ou (Tir rapide) Verrou léger

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Système Trophy

→ Système Trophy Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant

→ Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante

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est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci., qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est du, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la vitesse de visée et donc le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait opter pour un chargeur à la place de la poignée arrière.Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Silencieux monolithique/Compensateur RL-7.62 (Bouche) et Sabot de crosse Outpost Raider (Crosse). Autrement, vous pouvez les sélectionner en modifiant l'un des accessoires présentés ci-dessus. Toutefois, il est, selon nous, préférable d'opter pour le Joker Surarmement, afin d'avoir une arme à courte distance.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant Artilleur peut également être très utile pour apposer davantage d'accessoires sur ledit fusil de précision. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions duRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.