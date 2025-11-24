AK-27 loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

Retrouvez quelle est la meilleure classe/build/loadout pour jouer le fusil d'assaut AK-27 sur Call of Duty: Black Ops 7, comprenant ainsi une liste des meilleurs accessoires et équipements pour l'arme.

Meilleur build/loadout pour le AK-27 sur Black Ops 7

Les accessoires pour le build du AK-27 sur Black Ops 7

Type d'accessoire Accessoire Bouche (Silencieux) SWF Tishina-11 ou (Frein de bouche) Frein Eclipse 7,62 Canon (Canon Hybride) Canon SWF Tumult 16,3" Accessoire Canon (Poignée avant de contrôle du recul) Poignée latérale de précision Poignée arrière (Poignée express) Poignée fine Lithe ou (Poignée de précision) Poignée de contrôle Czar Mods de tir (Ressorts de recul) Ressort tampon

Équipements et arme secondaire

Arme de corps à corps → Couteau

→ Couteau Amélioration de combat → Pack d'assaut ou Lanceur de drones

→ Pack d'assaut ou Lanceur de drones Tactique → Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant

→ Grenade paralysante, Grenade flash ou Stimulant Mortel → Grenade à fragmentation ou Bombe collante

À lire également Ryden 45K loadout Black Ops 7 : Meilleurs accessoires et équipements

est, comme tous les opus de la licence, un FPS compétitif. De ce fait, une partie de la communauté peut se demander quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci., qui est l'une des premières armes disponibles sur le jeu, est plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques conseils afin que vous puissiez monter, et ce, dans le but de dominer les lobbys dePour ce qui est du, le build s'annonce somme toute assez basique. Le loadout proposé ci-dessous travaille sur la précision et le maniement. Néanmoins, avant de vous détailler le build, nous rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut queque nous vous conseillons ne vous convienne pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments. Ici, par exemple, vous pouvez tout à fait changer la lunette ou opter pour un chargeur à la place de l'accessoire canon.Et si vous avez équipé le Joker Combattant artilleur, qui vous permet d'équiper 3 accessoires supplémentaires, nous vous conseillons les éléments suivants : Lunette (celle de votre choix), Crosse variable SWF-62 (Crosse) et Chargeur Double Riker (Chargeur). Autrement, vous pouvez les sélectionner en modifiant l'un des accessoires présentés ci-dessus.Pour parfaire votre, nous vous recommandons d'équiper une deuxième arme principale, grâce au Joker Surarmement. Cependant, le Joker Combattant Artilleur peut également être très utile pour apposer davantage d'accessoires sur ledit fusil d'assaut. En ce qui concerne les atouts, vous pouvez choisir ceux qui vous conviennent le plus.Bien évidemment, et comme nous vous le disions, cepeut ne pas vous correspondre. Toutefois, les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions deRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.