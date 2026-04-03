Un jeu pour les papas : les pros de Call of Duty taclent violemment Battlefield

Les joueurs professionnels de Call of Duty n'y vont pas de main morte avec Battlefield 6. Dans une récente vidéo, les membres de l'équipe OpTic Texas ont vivement critiqué le jeu de tir concurrent, le qualifiant de version au rabais destinée à un public plus âgé.
Les joueurs professionnels de Call of Duty n'ont pas la langue dans leur poche lorsqu'il s'agit d'évaluer la concurrence. Dans un extrait vidéo récemment diffusé sur les réseaux sociaux, les membres de la célèbre équipe OpTic Texas ont partagé leur avis tranché sur Battlefield 6
. Quelques mois après la sortie simultanée de Battlefield 6 et de Call of Duty: Black Ops 7
, le constat est amer pour les deux franchises qui peinent à retenir l'attention de leur communauté
. Cependant, pour les experts de la Call of Duty League, le choix entre les deux titres est vite fait. Selon eux, le titre d'Electronic Arts souffre d'une lenteur rédhibitoire qui le destine davantage à un public de joueurs occasionnels
, ce qu'ils qualifient de jeu pour les « papas
».
Une guerre d'usure entre deux géants du tir
L'année dernière, l'annonce de Battlefield 6 laissait présager l'arrivée d'un véritable « tueur » de Call of Duty. Cette expression, souvent utilisée par les détracteurs de la série d'Activision, semblait enfin pouvoir se concrétiser. Lors de son lancement, le jeu a d'ailleurs rencontré un succès commercial indéniable
. Malheureusement, cet engouement initial s'est rapidement essoufflé. La baisse constante du nombre de joueurs actifs a finalement conduit à des licenciements au sein des studios de développement
et à un sentiment général de déception. De son côté, Black Ops 7 ne s'en sort pas beaucoup mieux, subissant également les foudres d'une base de fans de plus en plus exigeante. C'est dans ce contexte tendu que la discussion a éclaté au sein de la structure OpTic Gaming.
Des mots très durs envers la concurrence
Dans cet échange capté en ligne, des figures de la scène compétitive comme Dashy, Scump ou encore Methodz ont relancé l'éternel débat opposant les deux licences phares. Brandon Otell, plus connu sous le pseudonyme de Dashy, s'est particulièrement fait remarquer par ses propos incisifs à l'encontre de la production d'Electronic Arts.
Ton jeu est nul. Tout leur engouement repose uniquement sur le fait de se comparer à Call of Duty. Ça ressemble juste à un mauvais Call of Duty pour moi. C'est plus lent. Si mon père devait jouer à Call of Duty, il achèterait littéralement Battlefield 6.
Ces déclarations, soutenues par son coéquipier Scump, mettent en lumière une différence fondamentale de philosophie de conception. Hector Rodriguez, le PDG d'OpTic Gaming, a également tenu à préciser sa pensée en soulignant l'importance de la nervosité dans le gameplay. « Je n'aime aucun jeu qui restreint mes capacités de mouvement
».
Une comparaison qui a ses limites
Malgré ces attaques frontales, certains membres ont tenté d'apporter un peu de nuance à ce jugement sans appel. Methodz a ainsi rappelé qu'il s'agissait fondamentalement de deux expériences vidéoludiques distinctes
. Selon lui, il n'est pas totalement juste de les mettre en opposition directe sur les mêmes critères.
Bien qu'il admette préférer largement le dynamisme de Call of Duty, il reconnaît avoir tout de même pris du plaisir sur Battlefield
6. Cette querelle illustre parfaitement la fracture au sein de la communauté des joueurs de tir à la première personne, partagée entre la recherche d'une action frénétique et celle d'une approche tactique à plus grande échelle
.
commentaire (1)
C'est sûr que s'il faut PTFO c'est moins attrayant pour une grande partie de la communauté braindead de COD...:P