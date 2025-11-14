Sans surprise, la sortie de Call of Duty: Black Ops 7 passe (presque) inaperçue

Autrefois synonyme d'événement mondial, la sortie d'un nouveau Call of Duty ne fait plus le même effet. Black Ops 7 signe un lancement PC bien en dessous des attentes, loin de l'effervescence d'antan.
Le lancement de Call of Duty: Black Ops 7 aurait dû être une célébration ce 14 novembre
. Pourtant, la sortie du jeu sur PC n'a pas créé la frénésie habituelle. Les chiffres de fréquentation sur Steam montrent un intérêt en forte baisse, laissant craindre un véritable désintérêt pour l'une des plus grandes licences du FPS, d'autant plus que ses concurrents, eux, continuent de cartonner.
Un démarrage poussif pour une franchise historique
D'après les données de SteamDB
, seulement 62 938 joueurs étaient connectés sur le lanceur Call of Duty au moment du lancement de Black Ops 7
, chiffre qui est passé à 72 758 quelques heures plus tard, et qui devrait tout de même franchir les 100 000 dans la soirée. Si nous comparons avec les chiffres en amont du lancement, nous remarquons qu'à peine 23 000 joueurs supplémentaires ont rejoint l'expérience pour le lancement officiel, un chiffre dérisoire pour une série autrefois incontournable.
À titre de comparaison, Black Ops 6 avait rassemblé plus de 249 000 joueurs simultanés le jour de sa sortie
, un pic grimpant jusqu'à 306 000 durant le week-end. Cette fois, l'engouement n'y est pas, le septième épisode de cette saga démarre très en dessous des précédents
.
Un manque d'enthousiasme inquiétant
Au même moment, Battlefield 6 affichait 191 764 joueurs connectés
, soit trois fois plus que Call of Duty. Et du côté d'ARC Raiders
, le compteur montait encore plus haut, à environ 337 000 joueurs simultanés.
Autrefois capable de monopoliser l'attention, la licence d'Activision ne semble plus attirer les foules. Le constat est d'autant plus frappant que chaque nouvel épisode fait pire que le précédent, un signe d'essoufflement difficile à ignorer.
Des circonstances atténuantes, mais des signaux faibles
Bien sûr, il est encore trop tôt pour parler d'échec. Call of Duty: Black Ops 7 est disponible sur le Xbox Game Pass
, ce qui pourrait expliquer une partie de la baisse d'activité sur Steam. De nombreux joueurs ont probablement préféré y accéder via la plateforme de Microsoft.
Cependant, la concurrence est féroce en cette fin d'année 2025
. Entre Battlefield 6, ARC Raiders et même Delta Force, dans une moindre mesure, qui arrive à faire son trou, difficile pour Call of Duty de dominer le marché comme autrefois, surtout que cela signifie remettre la main au portefeuille en dépensant 79,99 €. Ce recul d'intérêt souligne surtout la nécessité pour Activision et Microsoft de redéfinir l'identité et la valeur ajoutée de la franchise.
Vers un déclin inévitable de Call of Duty ?
Ce lancement mitigé témoigne peut-être d'un tournant plus large. Jadis synonyme d'événement planétaire, la série semble aujourd'hui en perte d'aura auprès des joueurs PC
. Si les prochains jours permettront de mesurer plus précisément son succès, la tendance laisse déjà transparaître une inquiétude, celle de voir Call of Duty céder définitivement sa place de leader du FPS à la concurrence
.
Activision pourrait (ou devrait) prendre exemple sur Battlefield, qui a su accepter ses erreurs et prendre le temps de revenir, pour séduire les joueurs. Peut-être est-il temps pour la franchise d'arrêter de sortir un épisode chaque année ?
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commentaires (2)
Marre des jeux de guerre OK.
Beaucoup de concurrence aussi en face, notamment avec ARC Raiders qui ne cesse d'exploser des records...